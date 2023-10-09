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حـالـة هـلـع بين الإسـرائيليين تفرغ رفوف المـتـاجـر مـن السلع الأساسية

10/9/2023 7:21:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

انتشرت‭ ‬حالة‭ ‬هلع‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬عقب‭ ‬انطلاق‭ ‬معركة‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بخلو‭ ‬رفوف‭ ‬المتاجر‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬نوفوستي‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المتاجر‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬افتقاره‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭.‬

ووفقا‭ ‬للوكالة‭ ‬بدأ‭ ‬سكان‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬عقب‭ ‬إطلاق‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬معركة‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬اختفت‭ ‬البضائع‭ ‬الأساسية‭ ‬كالخبز‭ ‬والحليب‭ ‬والبيض‭ ‬والحبوب‭ ‬من‭ ‬رفوف‭ ‬المتاجر‭.‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المتاجر‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬البضائع‭ ‬بشكل‭ ‬مجزأ،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬أي‭ ‬مشتر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬علبة‭ ‬حليب‭ ‬واحدة،‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طبق‭ ‬بيض‭.‬

وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬فقد‭ ‬اتفق‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬المتجر‭ ‬الذين‭ ‬تمت‭ ‬مقابلتهم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬كانوا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالذعر،‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإقبال‭ ‬المهول‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬البضائع‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬تحسبا‭ ‬للمستقبل‭.‬

وأشار‭ ‬موظفو‭ ‬المتجر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬شرائها‭ ‬هي‭ ‬الخبز‭ ‬والبيض‭ ‬والحليب‭ ‬والماء‭ ‬والمعكرونة‭ ‬والأرز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخضراوات‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لعملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭.‬

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