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جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان التهاني بإنجازات هانغتشو

10/9/2023 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تلقى‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬والشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أيمن‭ ‬المؤيد‭.‬

وجاءت‭ ‬التهاني‭ ‬بمناسبة‭ ‬الانجازات‭ ‬التاريخية‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬بينها‭ ‬12‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬ميداليات‭ ‬فضة‭ ‬و5‭ ‬مداليات‭ ‬برونزية،‭ ‬وبذلك‭ ‬حصدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬45‭ ‬دولة‭ ‬مشاركة‭ ‬والمركز‭ ‬الاول‭ ‬عربياً‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬تاريخية‭ ‬تحسب‭ ‬للرياضة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬


الإنجاز‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر

هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للاعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬و‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الاسيوية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭. ‬

وقال‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأركان‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرياضيين‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تأتي‭ ‬ترجمة‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬ودور‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الاسيوية‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬روح‭ ‬الحماسة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭. ‬

وأشاد‭ ‬بالظهور‭ ‬المتميز‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬وقدموا‭ ‬مستويات‭ ‬باهرة‭ ‬ساهموا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بكتابة‭ ‬تاريخ‭ ‬متميز‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الاسيوية‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يشيع‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭ ‬بتحقيق‭ ‬المنتحبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬والبطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬المقبلة‭.‬


إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬حققه‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬

أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالحصيلة‭ ‬المشرفة‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬إنجازا‭ ‬مشرفا‭ ‬ونوعيا‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬واهتمام‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭. ‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬تعكس‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬والرياضيين،‭ ‬كما‭ ‬وعكست‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والتي‭ ‬دفعت‭ ‬بالرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬نحو‭ ‬التألق‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والتي‭ ‬برهن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬حضوره‭ ‬القوي‭ ‬والمميز‭. ‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬لافتة‭ ‬وما‭ ‬حققوه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬مشيدا‭ ‬كذلك‭ ‬بمستويات‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لاسيما‭ ‬منتخبات‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬والنتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منتخب‭ ‬المصارعة‭ ‬بحصول‭ ‬المصارع‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬97‭ ‬كيلوجرام،‭ ‬و‭ ‬منتخب‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬بحصول‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬منفردي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬77‭ ‬كيلوجرام‭.‬


الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬يعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بإنجازات‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬

أعرب‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬لما‭ ‬وصلته‭ ‬له‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬الرياضي‭ ‬الأول‭ ‬والداعم‭ ‬المحفز‭ ‬للرياضة‭ ‬والرياضيين‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬وعلم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬باهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بمشاركات‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭.‬

وأثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬والرؤى‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لقطاعي‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لعمل‭ ‬دائم‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬إلى‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تذليل‭ ‬جميع‭ ‬الصعوبات‭ ‬وبث‭ ‬الروح‭ ‬العالية‭ ‬ورفع‭ ‬معنويات‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬لحصد‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الاسيوية‭.‬


إنجازت‭ ‬آسياد‭ ‬هانغشتو‭ ‬تحققت‭ ‬بدعم‭ ‬ملكي

أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬للرياضة‭ ‬والرياضيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعم‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصل‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬المتميزة‭ ‬والمشرفة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬

وأعرب‭ ‬الصالح‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬يسجلها‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬والنهضة‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي،‭ ‬بقيادة‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإخلاص‭ ‬وتفاني‭ ‬كافة‭ ‬رياضيي‭ ‬وشباب‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

ونوّه‭ ‬الصالح‭ ‬بالمستوى‭ ‬الراقي‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬قدَّمها‭ ‬كافة‭ ‬رياضيي‭ ‬وشباب‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بالميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬والفضية‭ ‬والبرونزية‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭.‬


المسلم‭ ‬يهنئ‭ ‬بالإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬

رفع‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭.‬

‏كما‭ ‬هنأ‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬والفعاليات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬معاليه‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬إداريين‭ ‬ولاعبين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬لكافة‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭ ‬ورفعة‭ ‬الوطن‭ .‬


المؤيد‭ ‬سعيد‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز

أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أيمن‭ ‬المؤيد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬والمتميز‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء‭ ‬والأداء‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الإصرار‭ ‬والعزيمة‭ ‬لرفع‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الأولمبي‭ ‬الدولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

مشيداً‭ ‬بكفاءة‭ ‬الإدارة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بفضل‭ ‬متابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لكافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭ ‬قبل‭ ‬واثناء‭ ‬الدورة‭ ‬الاولمبية‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭. ‬

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