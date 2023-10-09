جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان التهاني بإنجازات هانغتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تلقى الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات من كل من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب أحمد المسلم، والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أيمن المؤيد.
وجاءت التهاني بمناسبة الانجازات التاريخية المشرفة التي حققتها مملكة البحرين بدورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي اختتمت مؤخراً بمدينة هانغتشو الصينية بحصولها على 20 ميدالية ملونة بينها 12 ذهبية و3 ميداليات فضة و5 مداليات برونزية، وبذلك حصدت مملكة البحرين المركز التاسع من بين 45 دولة مشاركة والمركز الاول عربياً في سابقة تاريخية تحسب للرياضة بمملكة البحرين.
الإنجاز يتوافق مع رؤية الشيخ ناصر
هنأ الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشئون الشباب و سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية بمناسبة الإنجازات الاسيوية الكبيرة للرياضة البحرينية.
وقال أن الإنجاز يتوافق مع رؤية وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الارتقاء بأركان الرياضة البحرينية الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الرياضيين للعديد من الإنجازات المشرفة على كافة الأصعدة، كما أن هذه الإنجازات تأتي ترجمة لاستراتيجية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تطوير القطاع الرياضي ودور سموه في متابعة كافة تفاصيل المشاركة البحرينية في البطولة الاسيوية مما ساهم في بث روح الحماسة في نفوس لاعبي المنتخبات الوطنية وتحقيق الإنجازات المشرفة.
وأشاد بالظهور المتميز للاعبي المنتخبات الوطنية الذين بذلوا جهودا كبيرة وقدموا مستويات باهرة ساهموا من خلالها بكتابة تاريخ متميز للرياضة البحرينية في دورات الألعاب الاسيوية عبر تحقيق ميداليات ملونة في مختلف الألعاب الرياضية الامر الذي يشيع أجواء من التفاؤل بتحقيق المنتحبات الوطنية للمزيد من الإنجازات في الدورات والبطولات الرياضية المقبلة.
إنجاز تاريخي حققه أبطال البحرين
أشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بالحصيلة المشرفة من الميداليات الذهبية، والتي تمثل إنجازا مشرفا ونوعيا للرياضة البحرينية، بما يعزز ما وصلت إليه من مكانة رفيعة على المستويين القاري والدولي، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام ودعم من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأكد سموه أن هذه النتيجة المشرفة التي حققها فريق البحرين في آسياد هانغتشو تعكس بصورة واضحة الخطط الاستراتيجية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للنهوض بالرياضة والرياضيين، كما وعكست بشكل كبير الجهود المبذولة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي دفعت بالرياضيين البحرينيين نحو التألق والتميز في مختلف المشاركات بما فيها هذه المشاركة القارية الكبيرة، والتي برهن من خلالها الفريق البحريني عن حضوره القوي والمميز.
وأثنى على ما قدمه أبطال البحرين من مستويات لافتة وما حققوه من نتائج متميزة في هذه الدورة، مشيدا كذلك بمستويات جميع المنتخبات الوطنية لاسيما منتخبات الألعاب القتالية والنتائج المشرفة التي حققها منتخب المصارعة بحصول المصارع أحمد تاج الدين على المركز الأول الميدالية الذهبية في وزن 97 كيلوجرام، و منتخب الجوجيتسو بحصول اللاعب علي منفردي على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 77 كيلوجرام.
الشيخ دعيج يعرب عن فخره بإنجازات الرياضة البحرينية
أعرب معالي الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن فخره لما وصلته له الرياضة البحرينية اليوم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرياضي الأول والداعم المحفز للرياضة والرياضيين لرفع اسم وعلم البحرين عاليا في المحافل الدولية، مشيدا في الوقت ذاته باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمشاركات الرياضيين البحرينيين في مختلف البطولات الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات.
وأثنى الشيخ دعيج بن سلمان على الجهود الجبارة والرؤى التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقطاعي الشباب والرياضة لعمل دائم يسهم في تحقيق إنجازات عديدة تعزز من مكانة المملكة على المستوى الدولي.
وأشار النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى الاستراتيجيات التي نفذها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من خلال تذليل جميع الصعوبات وبث الروح العالية ورفع معنويات للفرق المشاركة في الأولمبياد لحصد الإنجاز التاريخية لمملكة البحرين على مستوى دورة الألعاب الاسيوية.
إنجازت آسياد هانغشتو تحققت بدعم ملكي
أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى أنَّ هذا الإنجاز الرياضي العالمي قد تحقق بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظّم، أيده الله، للرياضة والرياضيين في مملكة البحرين، ودعم جلالته المتواصل لأبناء الوطن في كافة المجالات؛ لتحقيق المنجزات المتميزة والمشرفة في المحافل الدولية.
وأعرب الصالح عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات المتتالية التي يسجلها الشباب البحريني في المحافل الدولية، والنهضة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع الشبابي والرياضي، بقيادة وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وإخلاص وتفاني كافة رياضيي وشباب الوطن في المحافل الرياضية.
ونوّه الصالح بالمستوى الراقي والجهود التي قدَّمها كافة رياضيي وشباب الوطن في دورة الألعاب الآسيوية، وساهم في تحقيق الفوز بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية عن جدارة واستحقاق.
المسلم يهنئ بالإنجاز التاريخي
رفع أحمد المسلم رئيس مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة الإنجاز التاريخي لمملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي اختتمت في مدينة هانغتشو الصينية.
كما هنأ بمناسبة هذا الانجاز التاريخي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية مشيداً بجهود أبناء مملكة البحرين في كافة المحافل والفعاليات في ظل الرعاية والدعم الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
كما هنأ معاليه جميع أعضاء البعثة البحرينية من إداريين ولاعبين على ما تحقق من إنجاز، ومتمنياً لكافة الرياضيين في مملكة البحرين دوام التقدم والنجاح ورفعة الوطن .
المؤيد سعيد بالأداء المتميز
أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أيمن المؤيد عن سعادته بالمستوى الكبير والمتميز التي ظهرت بها الرياضة البحرينية على مستوى القارة الصفراء والأداء المتميز الذي جاء بفضل الإصرار والعزيمة لرفع علم مملكة البحرين في هذا المحفل الأولمبي الدولي لتحقيق التطلعات التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الارتقاء الرياضة البحرينية.
مشيداً بكفاءة الإدارة القوية التي تتمتع بها الرياضة البحرينية بفضل متابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكافة تفاصيل المشاركة البحرينية أولا بأول قبل واثناء الدورة الاولمبية مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
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