Tuesday, 10 October 2023 03:33 GMT

غزارة تهديفية وجماهيرية في الجولة الـ(3) بدوري ناصرتميز شرقاوي.. قراءة ذكية.. ومجزرة كروية

10/9/2023 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬جميل‭ ‬سرحان‭:‬

أسفرت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬الغزارة‭ ‬التهديفية‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬وبارتفاع‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الأهداف‭ ‬المسجلة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬المباريات‭ ‬الست،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬لأهداف‭ ‬الجولة‭ (‬24‭ ‬هدفاً‭) ‬مقابل‭ (‬23‭ ‬هدفاً‭) ‬شهدتهم‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬و‭(‬15‭ ‬هدفاً‭) ‬شهدتهم‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وجاءت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحالة‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وفاز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬إيجابي‭ ‬بين‭ ‬سترة‭ ‬والبسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الخالدية‭ ‬بنتيجة‭ ‬كاسحة‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬قوامها‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬فقد‭ ‬تصدّر‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬ويتساوى‭ ‬معه‭ ‬بذات‭ ‬الرصيد‭ ‬النجمة‭ ‬والرفاع‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬الغزارة‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬الأهداف،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تواجدا‭ ‬مكثفا‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬الناديين،‭ ‬لتسجّل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أكبر‭ ‬حضور‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭.‬



الأسود يظهر معدنه

ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬الإشادة‭ ‬على‭ ‬النظرة‭ ‬الفنية‭ ‬للمدرب‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لبطل‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬القائد‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬هدفين‭ ‬وصناعة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬بحقّ‭ ‬نجماً‭ ‬ملفتا‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وقدم‭ ‬الصورة‭ ‬الحيّة،‭ ‬والمثال‭ ‬الواقعي‭ ‬عن‭ ‬نجوميته‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

هدف‭ ‬الأسود‭ ‬الأول‭ ‬وتوقيته‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬منح‭ ‬فريقه‭ ‬الجرعة‭ ‬الكافية‭ ‬للعودة‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬وأبرزه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صناعته‭ ‬لهدف‭ ‬التعادل‭ ‬بتمريرة‭ ‬سحرية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬علي‭ ‬حرم‭ ‬الذي‭ ‬أسكنها‭ ‬الشباك،‭ ‬حتى‭ ‬جاءت‭ ‬اللحظة‭ ‬الأهم‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬كميل‮»‬‭ ‬بطل‭ ‬اللقاء‭ ‬الأوحد‭ ‬بإحرازه‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭ ‬ليعلن‭ ‬ويؤكد‭ ‬نجوميته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الساخنة‭.‬



تميز شرقاوي

واصل‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬تميزه‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬وقدّم‭ ‬نفسه‭ ‬بالصورة‭ ‬المثالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬الرائع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬ليحصد‭ ‬الفريق‭ ‬الشرقاوي‭ ‬النقاط‭ ‬الكاملة‭ ‬والانتصار‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬أداء‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مفاجئا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬المرتفعة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الثلاث‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المستوى،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬المدرب‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬جدارته،‭ ‬وإيصال‭ ‬فكره‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة،‭ ‬وبالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬أسلوب‭ ‬اللعب،‭ ‬وبات‭ ‬الشرقي‭ ‬اليوم‭ ‬مخصصا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬القاتلة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭.‬


صدارة ثلاثية مشتركة

مع‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬بقي‭ ‬المهاجم‭ ‬الأهلاوي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬أهداف،‭ ‬حيث‭ ‬تساوى‭ ‬معه‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬قائد‭ ‬الرفاع،‭ ‬والمهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريبيرو‭ ‬داكوستا‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأتي‭ ‬اللاعبون‭ ‬دومينيك‭ ‬ميندي‭ ‬وزميله‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬من‭ ‬الخالدية،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭.‬


القراءة الذكية

نال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬وبجدارة‭ ‬لقب‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬الأفضل‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بعد‭ ‬قراءته‭ ‬الذكية‭ ‬للمباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقه‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬وقد‭ ‬تلقى‭ ‬الماحوزي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإشادة‭ ‬لقيادته‭ ‬الناجحة،‭ ‬وتغييراته‭ ‬الموفقة،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬قلب‭ ‬المعادلة‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬يتخلّف‭ ‬بالنتيجة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

الماحوزي‭ ‬كان‭ ‬هادئا‭ ‬ومتّزنا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬وفي‭ ‬اعتقادي‭ ‬قاده‭ ‬هذا‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬الكفة‭ ‬إلى‭ ‬مصلحته،‭ ‬ليخرج‭ ‬الرفاع‭ ‬فائزا‭ ‬بالأداء‭ ‬والنتيجة،‭ ‬وبشهادة‭ ‬الجميع‭ ‬كونه‭ ‬قدم‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭.‬


مجزرة كروية

ارتكب‭ ‬الخالدية‭ ‬‮«‬مجزرة‭ ‬كروية‮»‬‭ ‬بحقّ‭ ‬الأهلي‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬تاريخية‭ ‬قوامها‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬ستدوّن‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬بمحتواها‭ ‬الفني‭ ‬والتهديفي،‭ ‬حيث‭ ‬بسط‭ ‬أبناء‭ ‬المدرب‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬سيطرتهم‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬محاصرة‭ ‬المرمى‭ ‬الأهلاوي،‭ ‬وشنّوا‭ ‬عليه‭ ‬الهجمات‭ ‬تباعا،‭ ‬حتى‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬ومستوى‭ ‬فني‭ ‬إبداعي‭ ‬من‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬الدوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭.‬

MENAFN09102023000055011008ID1107216256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث