غزارة تهديفية وجماهيرية في الجولة الـ(3) بدوري ناصرتميز شرقاوي.. قراءة ذكية.. ومجزرة كروية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬جميل‭ ‬سرحان‭:‬

أسفرت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬الغزارة‭ ‬التهديفية‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬وبارتفاع‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الأهداف‭ ‬المسجلة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬المباريات‭ ‬الست،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬لأهداف‭ ‬الجولة‭ (‬24‭ ‬هدفاً‭) ‬مقابل‭ (‬23‭ ‬هدفاً‭) ‬شهدتهم‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬و‭(‬15‭ ‬هدفاً‭) ‬شهدتهم‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وجاءت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحالة‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وفاز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬إيجابي‭ ‬بين‭ ‬سترة‭ ‬والبسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الخالدية‭ ‬بنتيجة‭ ‬كاسحة‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬قوامها‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬فقد‭ ‬تصدّر‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬ويتساوى‭ ‬معه‭ ‬بذات‭ ‬الرصيد‭ ‬النجمة‭ ‬والرفاع‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬الغزارة‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬الأهداف،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تواجدا‭ ‬مكثفا‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬الناديين،‭ ‬لتسجّل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أكبر‭ ‬حضور‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭.‬







الأسود يظهر معدنه

ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬الإشادة‭ ‬على‭ ‬النظرة‭ ‬الفنية‭ ‬للمدرب‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لبطل‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬القائد‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬هدفين‭ ‬وصناعة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬بحقّ‭ ‬نجماً‭ ‬ملفتا‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وقدم‭ ‬الصورة‭ ‬الحيّة،‭ ‬والمثال‭ ‬الواقعي‭ ‬عن‭ ‬نجوميته‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

هدف‭ ‬الأسود‭ ‬الأول‭ ‬وتوقيته‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬منح‭ ‬فريقه‭ ‬الجرعة‭ ‬الكافية‭ ‬للعودة‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬وأبرزه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صناعته‭ ‬لهدف‭ ‬التعادل‭ ‬بتمريرة‭ ‬سحرية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬علي‭ ‬حرم‭ ‬الذي‭ ‬أسكنها‭ ‬الشباك،‭ ‬حتى‭ ‬جاءت‭ ‬اللحظة‭ ‬الأهم‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬كميل‮»‬‭ ‬بطل‭ ‬اللقاء‭ ‬الأوحد‭ ‬بإحرازه‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭ ‬ليعلن‭ ‬ويؤكد‭ ‬نجوميته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الساخنة‭.‬









تميز شرقاوي

واصل‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬تميزه‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬وقدّم‭ ‬نفسه‭ ‬بالصورة‭ ‬المثالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬الرائع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬ليحصد‭ ‬الفريق‭ ‬الشرقاوي‭ ‬النقاط‭ ‬الكاملة‭ ‬والانتصار‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬أداء‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مفاجئا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬المرتفعة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الثلاث‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المستوى،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬المدرب‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬جدارته،‭ ‬وإيصال‭ ‬فكره‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة،‭ ‬وبالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬أسلوب‭ ‬اللعب،‭ ‬وبات‭ ‬الشرقي‭ ‬اليوم‭ ‬مخصصا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬القاتلة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭.‬





صدارة ثلاثية مشتركة

مع‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬بقي‭ ‬المهاجم‭ ‬الأهلاوي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬أهداف،‭ ‬حيث‭ ‬تساوى‭ ‬معه‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬قائد‭ ‬الرفاع،‭ ‬والمهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريبيرو‭ ‬داكوستا‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأتي‭ ‬اللاعبون‭ ‬دومينيك‭ ‬ميندي‭ ‬وزميله‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬من‭ ‬الخالدية،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭.‬





القراءة الذكية

نال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬وبجدارة‭ ‬لقب‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬الأفضل‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بعد‭ ‬قراءته‭ ‬الذكية‭ ‬للمباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقه‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬وقد‭ ‬تلقى‭ ‬الماحوزي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإشادة‭ ‬لقيادته‭ ‬الناجحة،‭ ‬وتغييراته‭ ‬الموفقة،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬قلب‭ ‬المعادلة‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬يتخلّف‭ ‬بالنتيجة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

الماحوزي‭ ‬كان‭ ‬هادئا‭ ‬ومتّزنا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬وفي‭ ‬اعتقادي‭ ‬قاده‭ ‬هذا‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬الكفة‭ ‬إلى‭ ‬مصلحته،‭ ‬ليخرج‭ ‬الرفاع‭ ‬فائزا‭ ‬بالأداء‭ ‬والنتيجة،‭ ‬وبشهادة‭ ‬الجميع‭ ‬كونه‭ ‬قدم‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭.‬





مجزرة كروية

ارتكب‭ ‬الخالدية‭ ‬‮«‬مجزرة‭ ‬كروية‮»‬‭ ‬بحقّ‭ ‬الأهلي‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬تاريخية‭ ‬قوامها‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬ستدوّن‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬بمحتواها‭ ‬الفني‭ ‬والتهديفي،‭ ‬حيث‭ ‬بسط‭ ‬أبناء‭ ‬المدرب‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬سيطرتهم‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬محاصرة‭ ‬المرمى‭ ‬الأهلاوي،‭ ‬وشنّوا‭ ‬عليه‭ ‬الهجمات‭ ‬تباعا،‭ ‬حتى‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬ومستوى‭ ‬فني‭ ‬إبداعي‭ ‬من‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬الدوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭.‬