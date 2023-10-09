في حوار مع أخبار الخليج الرياضيالعراقي مازن إسماعيل: دوري السلة البحريني الأمتع في المنطقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬





قال‭ ‬المدرب‭ ‬العراقي‭ ‬مازن‭ ‬إسماعيل‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬إن‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬هو‭ ‬الأمتع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لما‭ ‬يضم‭ ‬من‭ ‬مواهب،‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬واهتمام‭ ‬إعلامي‭.‬

وتابع‭: ‬لقد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬كلاعب‭ ‬محترف‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬البحرين،‭ ‬وبقيت‭ ‬7‭ ‬مواسم‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬بعدها‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬مثل‭ ‬الحد‭ ‬والنجمة‭ ‬والحالة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬قدومي‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لم‭ ‬أتوقف‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬لعب‭ ‬أو‭ ‬تدريب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬





موسم‭ ‬المحترفين

وحول‭ ‬توقعاته‭ ‬ونظرته‭ ‬الفنية‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بالتغييرات‭ ‬الجديدة،‭ ‬أكد‭ ‬مازن‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬ستكون‭ ‬للمحترفين‭ ‬والأندية‭ ‬التي‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭.‬

وأضاف‭: ‬المنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬محصورة‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين،‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يشكله‭ ‬وجود‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬تحديدا‭.‬

وتابع‭: ‬الملاحظ‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬أندية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬محترفين،‭ ‬وهي‭ ‬ذاتها‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬محليين‭ ‬جيدين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستزداد‭ ‬قوتهم،‭ ‬بينما‭ ‬ستضعف‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬تتعاقد‭ ‬بعد‭.‬

وبين‭ ‬مازن‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬الخامات‭ ‬موجودة‭ ‬والشغف‭ ‬موجود‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الأندية،‭ ‬لكن‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬ينقص‭ ‬هو‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ميزانيات‭ ‬أكبر‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

ولذلك‭ ‬أكد‭ ‬مازن‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المحترف‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬هي‭ ‬الأفضل‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭ ‬منها‭ ‬لتكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وتقليل‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الأندية،‭ ‬ومنح‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬للاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬والاحتكاك،‭ ‬وتابع‭: ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المحترف‭ ‬الأجنبي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬مثل‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭.‬





نهائي‭ ‬السوبر

توقع‭ ‬مازن‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬وصيفه‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬حماسية‭ ‬جدا‭ ‬،‭ ‬وتابع‭: ‬الفريقان‭ ‬استعدا‭ ‬مبكرا،‭ ‬وشاركا‭ ‬في‭ ‬بطولتين‭ ‬خارجيتين‭ ‬قويتين،‭ ‬المنامة‭ ‬شارك‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬بسنغافورة،‭ ‬والمحرق‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬والفريقان‭ ‬لديهما‭ ‬محترفان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬الفرق‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬البدلاء‭ ‬الجاهزين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬ستكون‭ ‬ممتعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجماهير،‭ ‬وأضاف‭: ‬مدرب‭ ‬المنامة‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬حيوية‭ ‬الشباب‭ ‬والمحترفين‭ ‬وطريقة‭ ‬الدفاع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعتمد‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬الخبرة‭ ‬والمحترفين،‭ ‬ويعول‭ ‬المحرق‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬العملاق‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬للفريق‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬قوية‭ ‬للتشكيلة‭.‬





الحصان‭ ‬الأسود

وأوضح‭ ‬مازن‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬مسار‭ ‬الصفقات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬أبرمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬ووضعية‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬تعطي‭ ‬مؤشر‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬محصورة‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثة‭ (‬المنامة،‭ ‬المحرق،‭ ‬الأهلي‭)‬،‭ ‬وتابع‭: ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيكون‭ ‬الحصان‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬





دماء‭ ‬شابة

وعن‭ ‬الأهلي‭ ‬وإمكانية‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬بين‭ ‬مازن‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬ولديه‭ ‬إدارة‭ ‬قوية‭ ‬ونجوم‭ ‬وجماهير‭ ‬وهو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬الزج‭ ‬بدماء‭ ‬شابة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬معدل‭ ‬أعمار‭ ‬نجومه‭ ‬مرتفع‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬مجاراة‭ ‬حيوية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬

وتابع‭: ‬يحتاج‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬الصبر‭ ‬قليلا‭ ‬والدفع‭ ‬باللاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬السنية،‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وتهيئ‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬المسؤولية‭.‬





دعم‭ ‬الفئات‭ ‬السنية

وختم‭ ‬مازن‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحوار‭ ‬بتوصية‭ ‬ذكر‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفئات‭ ‬السنية‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬الواضح‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬نتائج‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬سنتين،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬نتائج‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬قفزة‭ ‬هائلة‭ ‬بتقدمه‭ ‬15‭ ‬مركزا‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬عالميا‭. ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للأشبال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬جدا‭ ‬ومبادرة‭ ‬طيبة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الفئات‭ ‬السنية،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬برنامج‭ ‬عملاق‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬اللاعبين‭ ‬طوال‭ ‬القامة‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬أمر‭ ‬إيجابي‭ ‬أيضا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬والبرامج‭.‬