في حوار مع أخبار الخليج الرياضيالعراقي مازن إسماعيل: دوري السلة البحريني الأمتع في المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب أحمد الذهبة:
قال المدرب العراقي مازن إسماعيل الموجود في البحرين منذ 20 عاما في حوار مع أخبار الخليج الرياضي إن الدوري البحريني لكرة السلة هو الأمتع في منطقة الخليج العربي لما يضم من مواهب، وما يحظى به من حضور جماهيري واهتمام إعلامي.
وتابع: لقد شاركت في عام 2003 في الدوري البحريني كلاعب محترف مع نادي البحرين، وبقيت 7 مواسم مع الفريق، بعدها توجهت إلى تدريب الفئات العمرية بنادي البحرين، ثم انتقلت للتدريب في عدد من الأندية مثل الحد والنجمة والحالة ومدينة عيسى، ومن ذلك قدومي إلى مملكة البحرين لم أتوقف يوما عن لعب أو تدريب كرة السلة وكان الهدف هو المساهمة في تطور اللعبة والمنتخبات الوطنية.
موسم المحترفين
وحول توقعاته ونظرته الفنية عن الموسم القادم 2023-2024 الذي ينطلق في 24 أكتوبر الجاري بالتغييرات الجديدة، أكد مازن إسماعيل أن الكلمة ستكون للمحترفين والأندية التي تعاقدت مع محترفين اثنين بحسب النظام الجديد.
وأضاف: المنافسة ستكون محصورة بين الأندية التي تعاقدت مع محترفين اثنين، نظرا لما يشكله وجود المحترفين من علامة فارقة في النتائج تحديدا.
وتابع: الملاحظ أن ستة أندية حتى الآن تعاقدت مع محترفين، وهي ذاتها الأندية التي تضم لاعبين محليين جيدين، وبالتالي ستزداد قوتهم، بينما ستضعف الأندية التي تعاقدت مع محترف واحد أو لم تتعاقد بعد.
وبين مازن إسماعيل أن الخامات موجودة والشغف موجود للعبة كرة السلة في الأندية، لكن الشيء الذي ينقص هو الحاجة إلى ميزانيات أكبر للتعاقد مع محترفين اثنين على سبيل المثال.
ولذلك أكد مازن إسماعيل أن مشاركة المحترف الواحد في الدور التمهيدي هي الأفضل لعدة أسباب منها لتكافؤ الفرص، وتقليل الأعباء المالية على الأندية، ومنح فرصة أكبر للاعبين البحرينيين بالمشاركة والاحتكاك، وتابع: من وجهة نظري أن مشاركة المحترف الأجنبي ينبغي أن تكون بداية من الأدوار المتقدمة مثل المربع الذهبي.
نهائي السوبر
توقع مازن إسماعيل أن تكون المباراة النهائية لكأس السوبر البحريني التي ستقام بتاريخ 19 أكتوبر الجاري على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى وتجمع بين فريق المنامة حامل اللقب بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي مع وصيفه في البطولتين فريق المحرق حماسية جدا ، وتابع: الفريقان استعدا مبكرا، وشاركا في بطولتين خارجيتين قويتين، المنامة شارك مؤخرا في بطولة القارات بسنغافورة، والمحرق شارك في البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في دولة قطر، والفريقان لديهما محترفان على مستوى عال، وقد تكون الفرق موجودة في اللاعبين المحليين بعض الشيء مع وجود البدلاء الجاهزين.
وأكد أن هذه القمة ستكون ممتعة بالنسبة للجماهير، وأضاف: مدرب المنامة اليوناني لينوس غافريال يراهن على حيوية الشباب والمحترفين وطريقة الدفاع، في حين يعتمد مدرب المحرق الوطني أحمد جان على عناصر الخبرة والمحترفين، ويعول المحرق كثيرا على عودة العملاق محمد ناصر للفريق والتي تشكل إضافة قوية للتشكيلة.
الحصان الأسود
وأوضح مازن إسماعيل أن مسار الصفقات المحلية التي أبرمت في هذا الصيف ووضعية الفرق المنافسة تعطي مؤشر أن المنافسة ستكون محصورة بين الأندية الثلاثة (المنامة، المحرق، الأهلي)، وتابع: فريق الاتحاد سيكون الحصان الأسود في البطولة وهو مرشح فوق العادة لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.
دماء شابة
وعن الأهلي وإمكانية عودته إلى منصات التتويج في الموسم القادم بين مازن إسماعيل أن الأهلي فريق كبير ولديه إدارة قوية ونجوم وجماهير وهو قادر على العودة في أي لحظة، لكن ما يحتاج إليه الأهلي في الوقت الحالي هو الزج بدماء شابة جديدة في التشكيلة حيث إن معدل أعمار نجومه مرتفع ومن الصعب مجاراة حيوية الشباب في المنامة على سبيل المثال.
وتابع: يحتاج الأهلي إلى الصبر قليلا والدفع باللاعبين المتميزين من الفئات السنية، كما ينبغي من إدارة الأهلي أن تفكر في المستقبل وتهيئ الصف الثاني الذي يحمل المسؤولية.
دعم الفئات السنية
وختم مازن إسماعيل الحوار بتوصية ذكر فيها أهمية الاهتمام بالفئات السنية وأشار إلى التراجع الواضح على صعيد نتائج المنتخبات الوطنية في الفئات العمرية خلال آخر سنتين، على عكس نتائج منتخب الرجال الذي حقق قفزة هائلة بتقدمه 15 مركزا في سلم الترتيب ووصوله إلى المركز 69 عالميا. وبين أن تنظيم دوري خالد بن حمد للأشبال لكرة السلة لجيل الذهب أمر رائع جدا ومبادرة طيبة تصب في مصلحة الفئات السنية، يضاف إلى ذلك أن وجود برنامج عملاق الذي يستهدف اللاعبين طوال القامة في الأندية أمر إيجابي أيضا، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم والبرامج.
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