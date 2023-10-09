صلاح سلمان محاضرا آسيويا لمدربي كرة القدم الشاطئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يقدم المحاضر الآسيوي لكرة القدم الشاطئية صلاح سلمان، في دورة مدربي كرة القدم الشاطئية للمستوى الآسيوي الأول، وذلك في العاصمة العراقية -بغداد، خلال الفترة من 14 الى 20 أكتوبر الجاري.
وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحاضر الآسيوي صلاح سلمان؛ لتقديم الدورة التي تعقد على مدار أسبوع واحد، وتشمل جلسات نظرية وتطبيقات عملية.
ويعتبر صلاح سلمان من ضمن قائمة المحاضرين الآسيويين لكرة القدم الشاطئية، واعتمد في العام 2016، وسبق له المشاركة في لجنة الدراسات الفنية بكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية في العامين 2019 و2023.
ويأتي التكليف الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأكيدًا على المكانة المتميزة للكوادر الفنية البحرينية.
ويعد التكليف تواصلا لسلسلة النجاحات التي تحققها الكرة البحرينية عبر تواجد كوادرها في البطولات المختلفة؛ نظير ما اكتسبه من ثقة عبر أدائها المميز على جميع الأصعدة محليا وإقليميا وقاريا ودوليا.
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