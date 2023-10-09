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صلاح سلمان محاضرا آسيويا لمدربي كرة القدم الشاطئية

10/9/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يقدم‭ ‬المحاضر‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬صلاح‭ ‬سلمان،‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مدربي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬للمستوى‭ ‬الآسيوي‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ -‬بغداد،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وكلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬المحاضر‭ ‬الآسيوي‭ ‬صلاح‭ ‬سلمان؛‭ ‬لتقديم‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد،‭ ‬وتشمل‭ ‬جلسات‭ ‬نظرية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬عملية‭.‬

ويعتبر‭ ‬صلاح‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المحاضرين‭ ‬الآسيويين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬واعتمد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الدراسات‭ ‬الفنية‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬2019‭ ‬و2023‭.‬

ويأتي‭ ‬التكليف‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬للكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬البحرينية‭.‬

ويعد‭ ‬التكليف‭ ‬تواصلا‭ ‬لسلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادرها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المختلفة؛‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬اكتسبه‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬عبر‭ ‬أدائها‭ ‬المميز‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‭ ‬وقاريا‭ ‬ودوليا‭.‬

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