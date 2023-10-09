دعماً لمرضى سرطان الأطفالجوالة ((البحرينية للدراجات النارية)) يشاركون في رايد ((ابتسامة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك فريق جوالة اللجنة البحرينية للدراجات النارية والمندرج تحت مظلة الاتحاد البحريني للسيارات بالجولة الخاصة بشوارع البحرين المنظمة للدراجين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك دعماً لمبادرة «ابتسامة» الحملة التطوعية للتوعية بسرطان الأطفال التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والهادفة إلى نشر الوعي بمرض سرطان الأطفال في المجتمع البحريني وتقديم الدعم للأطفال المرضى وأهاليهم.
وشارك في الجولة التي جاءت ضمن حملة «أطفالنا كالذهب10» قرابة 100 دراج حاملين شعارات ولافتات مبادرة «ابتسامة» التي ترمز إلى مرض سرطان الأطفال وطرق مكافحته، كما قدموا تبرعاً مادياً للمبادرة.
وأفاد أمير إبراهيم رئيس فريق الجوالة باللجنة البحرينية للدراجات النارية أن هذه الجولة تأتي في سياق دعم اللجنة للمبادرات والنشاطات الاجتماعية والإنسانية في مملكة البحرين، وقال «أردنا من خلال الجولة مؤازرة مبادرة ابتسامة في إيصال رسالتها إلى مختلف فئات المجتمع البحريني بشأن التوعية بمرض سرطان الأطفال». وأشاد إبراهيم بتفاعل الناس الإيجابي والكبير مع الجولة، ومدى اهتمامهم بمعرفة أسبابها والقائمين عليها والتعريف الصحيح لمرض سرطان الأطفال.
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية عيسى العوضي عن شكره لفريق الجوالة وجميع الدراجين المشاركين في الجولة سواء من مملكة البحرين أو الشقيقة المملكة العربية السعودية، منوهاً بالجهود الطيبة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في خدمة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع ومن بينها مرضى سرطان الأطفال.
ويذكر أن اللجنة البحرينية للدراجات النارية هي إحدى اللجان التابعة للاتحاد البحريني للسيارات ومعنية بكل الأنشطة والفعاليات المعنية بالدراجات النارية بمملكة البحرين.
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