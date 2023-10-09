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دعماً لمرضى سرطان الأطفالجوالة ((البحرينية للدراجات النارية)) يشاركون في رايد ((ابتسامة))

10/9/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬فريق‭ ‬جوالة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والمندرج‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬بالجولة‭ ‬الخاصة‭ ‬بشوارع‭ ‬البحرين‭ ‬المنظمة‭ ‬للدراجين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬دعماً‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬الحملة‭ ‬التطوعية‭ ‬للتوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬التابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأهاليهم‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب10‮»‬‭ ‬قرابة‭ ‬100‭ ‬دراج‭ ‬حاملين‭ ‬شعارات‭ ‬ولافتات‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وطرق‭ ‬مكافحته،‭ ‬كما‭ ‬قدموا‭ ‬تبرعاً‭ ‬مادياً‭ ‬للمبادرة‭.‬

وأفاد‭ ‬أمير‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬الجوالة‭ ‬باللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬دعم‭ ‬اللجنة‭ ‬للمبادرات‭ ‬والنشاطات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أردنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬مؤازرة‭ ‬مبادرة‭ ‬ابتسامة‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬رسالتها‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بشأن‭ ‬التوعية‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬إبراهيم‭ ‬بتفاعل‭ ‬الناس‭ ‬الإيجابي‭ ‬والكبير‭ ‬مع‭ ‬الجولة،‭ ‬ومدى‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بمعرفة‭ ‬أسبابها‭ ‬والقائمين‭ ‬عليها‭ ‬والتعريف‭ ‬الصحيح‭ ‬لمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬عيسى‭ ‬العوضي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لفريق‭ ‬الجوالة‭ ‬وجميع‭ ‬الدراجين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬الشقيقة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفاً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬ومعنية‭ ‬بكل‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬المعنية‭ ‬بالدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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