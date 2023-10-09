Tuesday, 10 October 2023 03:33 GMT

مال الله وعتباني عضوا مجلس الإدارة المكملين((البحرين للتنس)) يستعد للاحتفال بيوبيله الذهبي

10/9/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬وذكرى‭ ‬مرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي،‭ ‬ومنها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬توثيقي‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وفاز‭ ‬عضوا‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬وأشرف‭ ‬عتباني‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭.‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬النادي‭ ‬استهلها‭ ‬بتقديم‭ ‬التعازي‭ ‬وخالص‭ ‬المواساة‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بمملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي،‭ ‬وأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬المرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬داعيا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحمهم‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬بأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬وممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وشركة‭ ‬طلال‭ ‬أبوغزالة‭ ‬وشركاه‭ ‬الدولية‭ ‬للتدقيق‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬النادي‭ ‬لتخدم‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬والناشئين‭ ‬والسيدات‭ ‬والمجتمع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬الداخلية‭ ‬والمحلية،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والبنوك‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أنشطة‭ ‬النادي‭ ‬سنويا،‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬حاول‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهد‭ ‬والعمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬النادي،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للنادي‭ ‬2030‭ ‬مطالبا‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬أن‭ ‬تضطلع‭ ‬بدورها‭ ‬ومسئولياتها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬العريق‭ ‬وهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬وهذه‭ ‬الأمانة‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬وذكرى‭ ‬مرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي،‭ ‬ومنها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬كتاب‭ ‬توثيقي‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬استكمالا‭ ‬للكتاب‭ ‬التوثيقي‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬وثق‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ويتم‭ ‬أيضا‭ ‬تجهيز‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬المكرمين‭ ‬من‭ ‬قدامى‭ ‬الأعضاء‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬توثيقي‭ ‬عن‭ ‬النادي‭.‬

واستعرض‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬محمد‭ ‬بوحسن‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬وبعدها‭ ‬أجريت‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬على‭ ‬المنصبين‭ ‬الشاغرين‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬حصل‭ ‬محمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬31‭ ‬صوتا،‭ ‬وحصل‭ ‬أشرف‭ ‬عتباني‭ ‬على‭ ‬26‭ ‬صوتا‭ ‬لينضما‭ ‬بذلك‭ ‬كعضوين‭ ‬مكملين‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المخرق‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬صوتا‭ ‬وحصل‭ ‬عمار‭ ‬الوزان‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬صوتا‭.‬

MENAFN09102023000055011008ID1107216252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث