مال الله وعتباني عضوا مجلس الإدارة المكملين((البحرين للتنس)) يستعد للاحتفال بيوبيله الذهبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة إن العمل جارٍ على ترتيبات الاحتفال باليوبيل الذهبي وذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس النادي، ومنها العمل على إصدار كتاب توثيقي عن السنوات من 2013 حتى الآن.
وفاز عضوا نادي البحرين للتنس محمد مال الله وأشرف عتباني في الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة النادي التي عقدت في الجمعية العمومية مساء يوم الثلاثاء الماضي.
وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس النادي استهلها بتقديم التعازي وخالص المواساة إلى القيادة الرشيدة بمملكتنا الغالية ، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب البحرين الوفي، وأسر وذوي الشهداء الذين استشهدوا خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف المرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، كما رحب رئيس النادي بأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي الهيئة العامة للرياضة، وشركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية للتدقيق.
وأكد حرص مجلس إدارة النادي خلال الفترة الماضية من عمر المجلس على التنوع في برامج النادي لتخدم أعضاء النادي والناشئين والسيدات والمجتمع، فضلا عن تنظيم البطولات الداخلية والمحلية، كما تقدم بالشكر إلى الشركات والمؤسسات والبنوك التي تدعم أنشطة النادي سنويا، وأكد رئيس النادي أن المجلس حاول طوال الفترة الماضية مواصلة الجهد والعمل لتحقيق أهداف النادي، وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للنادي 2030 مطالبا الجمعية العمومية أن تضطلع بدورها ومسئولياتها للحفاظ على هذا النادي العريق وهذه الإنجازات وهذه الأمانة.
وكشف عن أن النادي يعمل حاليا على ترتيبات الاحتفال باليوبيل الذهبي وذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس النادي، ومنها العمل على إنجاز كتاب توثيقي عن السنوات من 2013 حتى الآن، استكمالا للكتاب التوثيقي التاريخي الذي وثق تاريخ النادي منذ التأسيس عام 1973 وحتى عام 2013، ويتم أيضا تجهيز قائمة بأسماء المكرمين من قدامى الأعضاء والجهات الداعمة، بالإضافة إلى فيلم توثيقي عن النادي.
واستعرض أمين السر محمد بوحسن التقارير الإدارية والمالية، وبعدها أجريت الانتخابات التكميلية على المنصبين الشاغرين بمجلس إدارة النادي، وبعد عملية الفرز حصل محمد مال الله على 31 صوتا، وحصل أشرف عتباني على 26 صوتا لينضما بذلك كعضوين مكملين لمجلس الإدارة، بينما حصل الدكتور حسين المخرق على 22 صوتا وحصل عمار الوزان على 15 صوتا.
MENAFN09102023000055011008ID1107216252
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.