مال الله وعتباني عضوا مجلس الإدارة المكملين((البحرين للتنس)) يستعد للاحتفال بيوبيله الذهبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬وذكرى‭ ‬مرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي،‭ ‬ومنها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬توثيقي‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وفاز‭ ‬عضوا‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬وأشرف‭ ‬عتباني‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭.‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬النادي‭ ‬استهلها‭ ‬بتقديم‭ ‬التعازي‭ ‬وخالص‭ ‬المواساة‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بمملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي،‭ ‬وأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬المرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬داعيا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحمهم‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬بأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬وممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وشركة‭ ‬طلال‭ ‬أبوغزالة‭ ‬وشركاه‭ ‬الدولية‭ ‬للتدقيق‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬النادي‭ ‬لتخدم‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬والناشئين‭ ‬والسيدات‭ ‬والمجتمع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬الداخلية‭ ‬والمحلية،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والبنوك‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أنشطة‭ ‬النادي‭ ‬سنويا،‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬حاول‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهد‭ ‬والعمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬النادي،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للنادي‭ ‬2030‭ ‬مطالبا‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬أن‭ ‬تضطلع‭ ‬بدورها‭ ‬ومسئولياتها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬العريق‭ ‬وهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬وهذه‭ ‬الأمانة‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬وذكرى‭ ‬مرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي،‭ ‬ومنها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬كتاب‭ ‬توثيقي‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬استكمالا‭ ‬للكتاب‭ ‬التوثيقي‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬وثق‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ويتم‭ ‬أيضا‭ ‬تجهيز‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬المكرمين‭ ‬من‭ ‬قدامى‭ ‬الأعضاء‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬توثيقي‭ ‬عن‭ ‬النادي‭.‬

واستعرض‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬محمد‭ ‬بوحسن‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬وبعدها‭ ‬أجريت‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬على‭ ‬المنصبين‭ ‬الشاغرين‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬حصل‭ ‬محمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬31‭ ‬صوتا،‭ ‬وحصل‭ ‬أشرف‭ ‬عتباني‭ ‬على‭ ‬26‭ ‬صوتا‭ ‬لينضما‭ ‬بذلك‭ ‬كعضوين‭ ‬مكملين‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المخرق‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬صوتا‭ ‬وحصل‭ ‬عمار‭ ‬الوزان‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬صوتا‭.‬