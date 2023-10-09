فرنسا تخسر جهود أوباميكانو وكوندي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يفتقد المنتخب الفرنسي جهود المدافعين دايوت أوباميكانو وجول كوندي خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات «يورو 2024»، بجانب المواجهة الودية أمام اسكتلندا.
وأوضح اتحاد الكرة الفرنسي أمس الاثنين أن كوندي يعاني من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام غرناطة، فيما يعاني أوباميكانو من إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونيخ أمام فرايبورغ.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، استدعى المدرب ديدييه ديشان كلاً من مالو غوستو وأكسيل ديساسي ثنائي تشيلسي، لتعويض غياب الثنائي المصاب.
ويلتقي منتخب فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، مع هولندا في أمستردام يوم الجمعة، ثم يواجه اسكتلندا ودياً اليوم الثلاثاء. ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات بفارق 6 نقاط عن هولندا.
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