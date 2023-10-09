فرنسا تخسر جهود أوباميكانو وكوندي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يفتقد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬جهود‭ ‬المدافعين‭ ‬دايوت‭ ‬أوباميكانو‭ ‬وجول‭ ‬كوندي‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬بجانب‭ ‬المواجهة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬اسكتلندا‭.‬

وأوضح‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬كوندي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الركبة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬برشلونة‭ ‬أمام‭ ‬غرناطة،‭ ‬فيما‭ ‬يعاني‭ ‬أوباميكانو‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬الفخذ‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬أمام‭ ‬فرايبورغ‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية،‭ ‬استدعى‭ ‬المدرب‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬مالو‭ ‬غوستو‭ ‬وأكسيل‭ ‬ديساسي‭ ‬ثنائي‭ ‬تشيلسي،‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬الثنائي‭ ‬المصاب‭.‬

ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬ثم‭ ‬يواجه‭ ‬اسكتلندا‭ ‬ودياً‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ويتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للتصفيات‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬هولندا‭.‬