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ديشان يأسف لـ ((تعليق)) مسيرة بوغبا

10/9/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كليرفونتين‭-‬اون‭-‬ايفلين‭ (‬فرنسا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أسِف‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬لما‭ ‬آلت‭ ‬اليه‭ ‬الأمور‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنجم‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬عُلِقَت‮»‬‭ ‬مسيرته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬تناوله‭ ‬المنشطات‭.‬

وقال‭ ‬ديشان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الاثنين‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬الجمعة‭ ‬ضد‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أتخذ‭ ‬موقفاً‭ ‬قاطعاً‭ ‬أو‭ ‬جذرياً‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬سيبدو‭ ‬مستقبله‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتاً‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬معنا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭. ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬وضعه‭ ‬بين‭ ‬قوسين‭ (‬علقت‭ ‬مسيرته‭). ‬أتمنى‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬الابتسامة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وكامل‭ ‬إمكانياته‭ ‬و‭(‬العودة‭ ‬الى‭) ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

ويواجه‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬الذي‭ ‬تبين‭ ‬تناوله‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬بعد‭ ‬فحص‭ ‬خضع‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬فيها،‭ ‬خطر‭ ‬الإيقاف‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تخفيض‭ ‬العقوبة‭ ‬لعامين‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬تناول‭ ‬المادة‭ ‬المنشطة‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭.‬

وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬إيقافه‭ ‬موقتاً‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكالة‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬الإيطالية،‭ ‬عَلِمَ‭ ‬بوغبا‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬تحليل‭ ‬العينة‭ ‬‮«‬باء‮»‬‭ ‬أثبت‭ ‬وجود‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬العينة‭ ‬‮«‬ألف‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ديشان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬حزين‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بول‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬معقد،‭ ‬حيث‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ (‬أن‭) ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسه،‭ ‬وسيحتاج‭ ‬الى‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ (‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭)‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬العلاقة‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬تربطني‭ ‬ببول‭ ‬وواقع‭ ‬اضطراري‭ ‬لدعم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات،‭ ‬أشعر‭ ‬بالحزن‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬المنشطات،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بوغبا‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تمارين‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬خسرت‭ ‬لاعباً‭ ‬استثنائياً‭ ‬كان‭ ‬مختلفاً‭ ‬عن‭ ‬الآخرين‮»‬‭.‬

ولتفسير‭ ‬وجود‭ ‬مادة‭ ‬التستسوستيرون‭ ‬في‭ ‬عيناته،‭ ‬يستشهد‭ ‬بوغبا‭ ‬باستخدام‭ ‬مكمل‭ ‬غذائي‭ ‬وصفه‭ ‬له‭ ‬طبيب‭ ‬أميركي‭.‬

أردف‭ ‬أليغري‭ ‬‮«‬دعونا‭ ‬ننتظر‭ ‬العقوبة‭. ‬هذا‭ ‬يحزننا‭ ‬جميعاً،‭ ‬نأمل‭ ‬الأفضل‭ ‬له،‭ ‬لأنه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬النفسي‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬سهلاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‮»‬‭.‬

وعاد‭ ‬بوغبا‭ ‬الى‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬مواسم‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬سيتقاضى‭ ‬بموجبها‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬سنوياً،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬صاحب‭ ‬اعلى‭ ‬راتب‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬‮»‬السيدة‭ ‬العجوز‮«‬‭.‬

وتوقف‭ ‬النادي‭ ‬الإيطالي‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬هذا‭ ‬الراتب‭ ‬له‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬له‭ ‬الآن‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الجماعية‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الإيطاليين‭ ‬وهو‭ ‬42500‭ ‬يورو‭ ‬سنوياً‭.‬

وتحدثت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬توجه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬لفسخ‭ ‬عقد‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬91‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬ضد‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ (‬5-0‭) ‬في‭ ‬29‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬حرمته‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬رجال‭ ‬ديشان‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬ورفاقه‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭.‬

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