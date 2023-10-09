كلوب ((حمامة سلام)) لتهدئة دي تسيربي الغاضب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لعب يورغن كلوب دور حمامة السلام، عندما تدخّل لتهدئة روبرتو دي تسيربي، مدرب «برايتون آند هوف ألبيون»، خلال مشادّة مع الحكام في المنطقة الفنية، أثناء تعادل الفريقين 2 -2، في «الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم». وحصل دي تسيربي على بطاقة صفراء في الدقيقة 69 للاعتراض، بعدما رفض الحَكَم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، بعدما بدا أن تسديدة كاورو ميتوما اصطدمت بذراع فيرجيل فان دايك، مُدافع «ليفربول».
وتواصلت احتجاجات المدرب الإيطالي، بعد حصوله على بطاقة صفراء، قبل أن يتدخل كلوب في محاولة لتهدئته.
وأبلغ كلوب، البالغ عمره 56 عاماً، والذي دخل في صدامات عدة مع الحكام من قبل، الصحفيين: «عندما شعر ببعض الغضب، استخدمت خبراتي المتراكمة وحاولت تهدئته».
وأضاف: «رأيت أن هناك نقطة لا عودة بعدها لو كنت في لحظة كهذه. أعتقد أنه كان قريباً من ذلك وحاولت تهدئته. لست واثقاً مما إذا كان بحاجة إلى ذلك أم لا، يمكنك أن تسأله، لكنه ربما أخبرني شيئاً عن ركلة الجزاء، لكن لم تكن لديّ أدنى فكرة عما كان يتحدث بشأنه. أعتقد أنه أراد ركلة جزاء».
وبسؤاله عن الواقعة، أبلغ دي تسيربي الصحفيين: «أحب كلوب ويمكنه فعل ما يحلو له؛ لأنني أكنّ له احتراماً كبيراً، وأعتبره أحد أفضل المدربين في العالم».
وأضاف: «يعجبني تصرُّفه وأتفق مع ما يقوله في 99 في المائة من المرات. في ذلك الموقف أعتقد أن هناك ضربة جزاء واضحة. أعتقد أنني أخبرت الحَكَم بطريقة جيدة ما اعتقدته».
كلوب حاول تهدئة مدرب «برايتون» بعد مشادّة مع الحكام.
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