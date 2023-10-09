كلوب ((حمامة سلام)) لتهدئة دي تسيربي الغاضب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لعب‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬دور‭ ‬حمامة‭ ‬السلام،‭ ‬عندما‭ ‬تدخّل‭ ‬لتهدئة‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تسيربي،‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬برايتون‭ ‬آند‭ ‬هوف‭ ‬ألبيون‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬مشادّة‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الفنية،‭ ‬أثناء‭ ‬تعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬2‭ -‬2،‭ ‬في‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭. ‬وحصل‭ ‬دي‭ ‬تسيربي‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬للاعتراض،‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬الحَكَم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه،‭ ‬بعدما‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬تسديدة‭ ‬كاورو‭ ‬ميتوما‭ ‬اصطدمت‭ ‬بذراع‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك،‭ ‬مُدافع‭ ‬‮«‬ليفربول‮»‬‭.‬

وتواصلت‭ ‬احتجاجات‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتهدئته‭.‬

وأبلغ‭ ‬كلوب،‭ ‬البالغ‭ ‬عمره‭ ‬56‭ ‬عاماً،‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬صدامات‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬شعر‭ ‬ببعض‭ ‬الغضب،‭ ‬استخدمت‭ ‬خبراتي‭ ‬المتراكمة‭ ‬وحاولت‭ ‬تهدئته‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬رأيت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نقطة‭ ‬لا‭ ‬عودة‭ ‬بعدها‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬كهذه‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وحاولت‭ ‬تهدئته‭. ‬لست‭ ‬واثقاً‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تسأله،‭ ‬لكنه‭ ‬ربما‭ ‬أخبرني‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديّ‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬بشأنه‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬أراد‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‮»‬‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬الواقعة،‭ ‬أبلغ‭ ‬دي‭ ‬تسيربي‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬كلوب‭ ‬ويمكنه‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬له؛‭ ‬لأنني‭ ‬أكنّ‭ ‬له‭ ‬احتراماً‭ ‬كبيراً،‭ ‬وأعتبره‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يعجبني‭ ‬تصرُّفه‭ ‬وأتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬في‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المرات‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬واضحة‭. ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أخبرت‭ ‬الحَكَم‭ ‬بطريقة‭ ‬جيدة‭ ‬ما‭ ‬اعتقدته‮»‬‭.‬

كلوب‭ ‬حاول‭ ‬تهدئة‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬برايتون‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مشادّة‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭. ‬









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