Tuesday, 10 October 2023 03:32 GMT

كلوب ((حمامة سلام)) لتهدئة دي تسيربي الغاضب

10/9/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لعب‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬دور‭ ‬حمامة‭ ‬السلام،‭ ‬عندما‭ ‬تدخّل‭ ‬لتهدئة‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تسيربي،‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬برايتون‭ ‬آند‭ ‬هوف‭ ‬ألبيون‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬مشادّة‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الفنية،‭ ‬أثناء‭ ‬تعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬2‭ -‬2،‭ ‬في‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭. ‬وحصل‭ ‬دي‭ ‬تسيربي‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬للاعتراض،‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬الحَكَم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه،‭ ‬بعدما‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬تسديدة‭ ‬كاورو‭ ‬ميتوما‭ ‬اصطدمت‭ ‬بذراع‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك،‭ ‬مُدافع‭ ‬‮«‬ليفربول‮»‬‭.‬

وتواصلت‭ ‬احتجاجات‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتهدئته‭.‬

وأبلغ‭ ‬كلوب،‭ ‬البالغ‭ ‬عمره‭ ‬56‭ ‬عاماً،‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬صدامات‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬شعر‭ ‬ببعض‭ ‬الغضب،‭ ‬استخدمت‭ ‬خبراتي‭ ‬المتراكمة‭ ‬وحاولت‭ ‬تهدئته‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬رأيت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نقطة‭ ‬لا‭ ‬عودة‭ ‬بعدها‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬كهذه‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وحاولت‭ ‬تهدئته‭. ‬لست‭ ‬واثقاً‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تسأله،‭ ‬لكنه‭ ‬ربما‭ ‬أخبرني‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديّ‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬بشأنه‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬أراد‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‮»‬‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬الواقعة،‭ ‬أبلغ‭ ‬دي‭ ‬تسيربي‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬كلوب‭ ‬ويمكنه‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬له؛‭ ‬لأنني‭ ‬أكنّ‭ ‬له‭ ‬احتراماً‭ ‬كبيراً،‭ ‬وأعتبره‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يعجبني‭ ‬تصرُّفه‭ ‬وأتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬في‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المرات‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬واضحة‭. ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أخبرت‭ ‬الحَكَم‭ ‬بطريقة‭ ‬جيدة‭ ‬ما‭ ‬اعتقدته‮»‬‭.‬

كلوب‭ ‬حاول‭ ‬تهدئة‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬برايتون‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مشادّة‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭. ‬




MENAFN09102023000055011008ID1107216249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث