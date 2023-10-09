Tuesday, 10 October 2023 03:32 GMT

السعودية تتقدم رسميا بطلب استضافة مونديال 2034

10/9/2023 7:21:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إرسال‭ ‬خطاب‭ ‬طلب‭ ‬ترشح‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمي‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬نية‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2034‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬الكروي‭ ‬العالمي،‭ ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬تأكيدًا‭ ‬رسميًا‭ ‬لالتزام‭ ‬السعودية‭ ‬بخوض‭ ‬عملية‭ ‬الترشح‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتعتزم‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ترشحها‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬تنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تجارب‭ ‬كروية‭ ‬تحمل‭ ‬الشغف‭ ‬للاعبين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والجماهير‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬المسحل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬الالكتروني‭: ‬‮«‬كشفنا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬طموح‭ ‬السعودية‭ ‬باستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2034‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬نحو‭ ‬تحويل‭ ‬حلم‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسحل‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬متكامل‭ ‬يظهر‭ ‬قدرات‭ ‬البلاد‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والترحيب‭ ‬بجماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وحظي‭ ‬إعلان‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬نيّة‭ ‬الترشح‭ ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬اتحادا‭ ‬من‭ ‬مُختلف‭ ‬القارات،‭ ‬عبر‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬أعلنت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬دعم‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭.‬

وتتمتع‭ ‬السعودية‭ ‬بتجربة‭ ‬واسعة‭ ‬وسجل‭ ‬حافل‭ ‬بالنجاحات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬السعودية‭ ‬مسابقات‭ ‬رياضية‭ ‬بارزة‭ ‬بوجود‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬المختلفة‭ ‬منها‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬رياضة‭ ‬المحرّكات،‭ ‬التنس،‭ ‬الفروسية،‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والجولف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الالعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

ووفقا‭ ‬لموقع‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬السعودي،‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬ترشّح‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭.‬

MENAFN09102023000055011008ID1107216248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث