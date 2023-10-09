السعودية تتقدم رسميا بطلب استضافة مونديال 2034

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الاثنين إرسال خطاب طلب ترشح السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وكانت السعودية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا لالتزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتعتزم السعودية في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص السعودية على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ياسر بن حسن المسحل في تصريح نشره موقع الاتحاد السعودي الالكتروني: «كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع».
وأضاف المسحل أن السعودية تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات البلاد لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحادا من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها دعم السعودية لاستضافة البطولة.
وتتمتع السعودية بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها السعودية مسابقات رياضية بارزة بوجود مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة منها كرة القدم، رياضة المحرّكات، التنس، الفروسية، الرياضات الإلكترونية والجولف وغيرها من الالعاب الرياضية العالمية.
ووفقا لموقع اتحاد الكرة السعودي، سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.
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