السعودية تتقدم رسميا بطلب استضافة مونديال 2034

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إرسال‭ ‬خطاب‭ ‬طلب‭ ‬ترشح‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمي‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬نية‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2034‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬الكروي‭ ‬العالمي،‭ ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬تأكيدًا‭ ‬رسميًا‭ ‬لالتزام‭ ‬السعودية‭ ‬بخوض‭ ‬عملية‭ ‬الترشح‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتعتزم‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ترشحها‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬تنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تجارب‭ ‬كروية‭ ‬تحمل‭ ‬الشغف‭ ‬للاعبين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والجماهير‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬المسحل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬الالكتروني‭: ‬‮«‬كشفنا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬طموح‭ ‬السعودية‭ ‬باستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2034‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬نحو‭ ‬تحويل‭ ‬حلم‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسحل‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬متكامل‭ ‬يظهر‭ ‬قدرات‭ ‬البلاد‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والترحيب‭ ‬بجماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وحظي‭ ‬إعلان‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬نيّة‭ ‬الترشح‭ ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬اتحادا‭ ‬من‭ ‬مُختلف‭ ‬القارات،‭ ‬عبر‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬أعلنت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬دعم‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭.‬

وتتمتع‭ ‬السعودية‭ ‬بتجربة‭ ‬واسعة‭ ‬وسجل‭ ‬حافل‭ ‬بالنجاحات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬السعودية‭ ‬مسابقات‭ ‬رياضية‭ ‬بارزة‭ ‬بوجود‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬المختلفة‭ ‬منها‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬رياضة‭ ‬المحرّكات،‭ ‬التنس،‭ ‬الفروسية،‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والجولف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الالعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

ووفقا‭ ‬لموقع‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬السعودي،‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬ترشّح‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭.‬