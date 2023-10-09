مشاهدة المنتخبات في الملاعب الأمريكية الجنوبية أصبح ترفا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوغوتا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬يتجاوز‭ ‬حب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الرياضة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية،‭ ‬الطبقات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬فإن‭ ‬رؤية‭ ‬نجوم‭ ‬مثل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬يلعبون‭ ‬أمر‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬بالنسبة‭ ‬للغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭. ‬الجلوس‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬هو‭ ‬امتياز‭ ‬مخصص‭ ‬للأغنياء‭.‬

يتزايد‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واقتصاداتها‭ ‬غير‭ ‬المستقرة‭ ‬بسبب‭ ‬التضخم‭ ‬المتسارع‭ ‬الذي‭ ‬أدى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحماسة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬255‭ ‬يورو،‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬95‭ ‬يورو‭. ‬أكد‭ ‬بابلو‭ ‬غونساليس،‭ ‬المكلف‭ ‬بالصيانة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جامعات‭ ‬بارانكيا‭ (‬شمال‭) ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬‮«‬الكافتيروس‮»‬‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية،‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬لدعم‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬ضد‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمونديال،‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الأموال‭.‬

ويشكو‭ ‬المشجع‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬49‭ ‬عاما‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬أشخاص‭ ‬يتمتعون‭ ‬بقدرة‭ ‬شرائية‭ ‬عالية‭ ‬جداً‭ ‬هنا،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬مستحيل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭.‬

مشاهدة‭ ‬الـ«ألبيسيليستي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬الأرجنتين‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفخر‭ ‬بفوزه‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬تثير‭ ‬الشغف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الإحباط‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تضخم‭ ‬سنوي‭ ‬يبلغ‭ ‬120 ‭%‬ ‭ ‬ومعدل‭ ‬فقر‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬السكان‭.‬

يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬تذكرة‭ ‬مباراة‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وضيفتها‭ ‬الباراغواي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬110‭ ‬يورو،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬350‭ ‬يورو‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الاشتراك‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬امتيازات‭ ‬مختلفة‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭.‬

وأكد‭ ‬مدرب‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدين‭ ‬سياسة‭ ‬التسعير‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬أنفق‭ ‬آلاف‭ ‬البيسو‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لتقديم‭ ‬التذاكر‭ ‬للمقربين‭ ‬منه‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬يكلفني‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭ ‬مثل‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭. ‬لكنني‭ ‬لست‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭. ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬بيدي،‭ ‬لذهب‭ ‬الناس‭ ‬مجانًا،‭ ‬لكن‭ ‬ماذا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أفعل‮»‬‭.‬

تشكو‭ ‬المشجعة‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬كانديلا‭ ‬طومسون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬تجعل‭ ‬شيئا‭ ‬شعبيا‭ ‬مثل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬حصريا‮»‬‭.‬

‮«‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬ممتلئ‭ ‬بالمشجعين‮»‬‭ ‬

في‭ ‬البرازيل،‭ ‬حيث‭ ‬يتزايد‭ ‬عدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بـ«السيليساو‮»‬،‭ ‬تختلف‭ ‬الأسعار‭ ‬تبعاً‭ ‬لمستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المضيفة‭.‬

يعترف‭ ‬القائد‭ ‬أرتورو‭ ‬فيدال‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭ ‬بسبب‭ ‬أصوله‭ ‬المتواضعة،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬التذاكر‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‮»‬‭.‬

قال‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬طلبنا‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ (‬الاتحاد‭ ‬بابلو‭ ‬ميلاد‭) ‬بخفض‭ ‬أسعارها‭ ‬قليلاً‭ ‬لأننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬ممتلئ‭ ‬بالمشجعين‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الصحافة‭ ‬التشيلية،‭ ‬استغرق‭ ‬الأمر‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬لملء‭ ‬كل‭ ‬المقاعد‭ ‬في‭ ‬مونومونتال‭ ‬في‭ ‬سانتياغو‭.‬

في‭ ‬الأوروغواي،‭ ‬أقرّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬بخطئه‭ ‬بسبب‭ ‬الغياب‭ ‬الملفت‭ ‬للجماهير‭ ‬بملعب‭ ‬‮«‬سنتيناريو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭ ‬خلال‭ ‬الظهور‭ ‬الرسمي‭ ‬الأول‭ ‬لمدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بيلسا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأوروغوياني‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬إغناسيو‭ ‬ألونسو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ارتكبنا‭ ‬خطأ،‭ ‬حيث‭ ‬قمنا‭ ‬ببيع‭ ‬31500‭ ‬تذكرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬40‭ ‬ألفا‭. ‬غاب‭ ‬8500‭ ‬شخص‭ ‬بسبب‭ ‬سعر‭ ‬التذاكر‮»‬،‭ ‬واعدا‭ ‬بإجراء‭ ‬تعديل‭.‬