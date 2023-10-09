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أرسنال يطمح إلى الفوز بالدوري بعد مباراته مع السيتي

10/9/2023 7:21:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رأى‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لنادي‭ ‬أرسنال‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬انّ‭ ‬فريقه‭ ‬كسر‭ ‬حاجزا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬الى‭ ‬الظفر‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بهدف‭ ‬متأخر‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭.‬

خسر‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ12‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬امام‭ ‬سيتي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يضع‭ ‬هدف‭ ‬مارتينيلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬حدا‭ ‬لمسلسل‭ ‬هذه‭ ‬الهزائم‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬نايثن‭ ‬أكيه‭ ‬وخدعت‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تشعل‭ ‬فرحة‭ ‬هيستيرية‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الامارات‭.‬

وللمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2015،‭ ‬تذوق‭ ‬الـ‮«‬غانرز‮»‬‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬امام‭ ‬سيتي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬فسّر‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬الصاخبة‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭ ‬التي‭ ‬قارب‭ ‬عددها‭ ‬60‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬الممتلئة‭ ‬عن‭ ‬بكرة‭ ‬ابيها‭.‬

وسبق‭ ‬لأرسنال‭ ‬ان‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬سيتي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬الدرع‭ ‬الخيرية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬احتفلوا‭ ‬به‭ ‬ايضًا‭ ‬بصخب‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬انتصار‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭.‬

لكنّ‭ ‬النتيجة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تنطلي‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير،‭ ‬اذ‭ ‬انّها‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتنافس‭ ‬فيه‭ ‬الفريقان‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬أخير‭ ‬نجح‭ ‬فيه‭ ‬سيتي‭ ‬بانتزاع‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬‮«‬فم‮»‬‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬الامتار‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينهار‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬المستقيم‭ ‬الاخير‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬الظفر‭ ‬باللقب‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬ايضا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الثلاثية‭ (‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانكليزي‭ ‬ودوري‭ ‬ابطال‭ ‬أوروبا‭).‬

وعوضا‭ ‬عن‭ ‬جعل‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬تحبط‭ ‬عزيمتهم،‭ ‬تسلح‭ ‬أرتيتا‭ ‬ولاعبوه‭ ‬بحماس‭ ‬متجدد‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لعقم‭ ‬النادي‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬برميرليغ‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬الـ20‭ ‬عامًا‭.‬

وكان‭ ‬لافتًا‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬أرسنال‭ ‬بسيتي‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬راضيا‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وأثمر‭ ‬تعطش‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬هدفا‭ ‬دراماتيكيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬فسّره‭ ‬أرتيتا‭ ‬على‭ ‬انّه‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬النادي‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭. ‬يمكنك‭ ‬الشعور‭ ‬به‭. ‬لقد‭ ‬مرت‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬دون‭ ‬الفوز‭ ‬عليهم،‭ ‬لكننا‭ ‬الآن‭ ‬فزنا‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬لأنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬لحظات‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعاني‭ ‬فيها‭. ‬إنها‭ ‬تبعث‭ ‬برسالة‭ ‬إلى‭ ‬فريقنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬الإيمان‭ ‬بما‭ ‬يفعلونه‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬عائقًا،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬شيئًا‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تجاوزه‭. ‬خسرنا‭ ‬أمامهم‭ ‬بطريقتين‭ ‬مختلفتين‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬أظهر‭ ‬نضجا‭ ‬حقيقيا‭ ‬اليوم‭ ‬وهذا‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الخبرات‮»‬‭.‬

‮«‬الجميع‭ ‬كان‭ ‬يرقص‮»‬‭ ‬

يدخل‭ ‬أرسنال،‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب،‭ ‬الى‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭ ‬متقدما‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬يتصدر‭ ‬توتنهام‭ ‬الترتيب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬فحسب‭.‬

وستصبح‭ ‬الذكريات‭ ‬المريرة‭ ‬لـ15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬دون‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬السيتي‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬التاريخ‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬أرسنال‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬المرصع‭ ‬بالنجوم‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعدًا‭.‬

وتمكن‭ ‬أرسنال‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬حصيلة‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬تسديدات‭ ‬فقط،‭ ‬ولم‭ ‬يسمح‭ ‬ايضا‭ ‬للضيوف‭ ‬بالهيمنة‭ ‬على‭ ‬الوسط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مرونة‭ ‬التمرير‭ ‬والتحرّك‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭: ‬‮«‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يطرح‭ ‬عليك‭ ‬أسئلة‭ ‬باستمرار،‭ ‬ويهددك‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭. ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬واعيًا‭ ‬حقًا‭. ‬عاطفيًا،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬المطاردة‭ ‬مدة‭ ‬15‭ ‬أو‭ ‬20‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬ممتازين،‭ ‬وكان‭ ‬الجميع‭ ‬يرقصون‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭!‬‮»‬‭.‬

خسر‭ ‬سيتي‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2018،‭ ‬وسقوطه‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬كان‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬اربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬تراجع‭ ‬سيتي‭ ‬بشكل‭ ‬فجائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أشار‭ ‬غوارديولا‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬مواطنه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الموقوف‭ ‬رودري‭.‬

وغاب‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬سيتي،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬الانكليزي‭ ‬بوجوده‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الالماني‭ ‬3‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬إحصائية‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬إنكارها‭. ‬نجعل‭ ‬اللاعبين‭ ‬يتحكمون‭ ‬في‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التمريرات‭ ‬لكن‭ ‬أرسنال‭ ‬يتسم‭ ‬بالشراسة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬رودري‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬هنا‭ ‬للسبب‭ ‬الذي‭ ‬يعرفه‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يرى‭ ‬غوارديولا‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فعلها‭ ‬فريقه‭ ‬بمواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لأي‭ ‬فريق‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬ربما‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬نتخلف‭ ‬عنهم‭ ‬ونحاول‭ ‬اللحاق‭ ‬بهم‭. ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬كنا‭ ‬متخلفين‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬وما‭ ‬فعلناه‭ ‬معًا‭. ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬وامتياز‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬وهم‭ ‬يركضون‭ ‬ويقاتلون‮»‬‭.‬

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