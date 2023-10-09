رقم إيتو صامد في مواجهة هدافي إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬مع‭ ‬ضعف‭ ‬المستوى‭ ‬التهديفي‭ ‬لمعظم‭ ‬المهاجمين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الكاميرون،‭ ‬ظل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يسجلها‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التهديد‭.‬

ونجح‭ ‬المهاجم‭ ‬الكاميروني‭ ‬الشهير‭ ‬فنسان‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬كما‭ ‬أحرز‭ ‬زميله‭ ‬كارل‭ ‬توكو‭ ‬إيكامبي‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬ليحفظا‭ ‬ماء‭ ‬وجه‭ ‬المهاجمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وقبل‭ ‬13‭ ‬عاما،‭ ‬نجح‭ ‬المهاجم‭ ‬الكاميروني‭ ‬الشهير‭ ‬صامويل‭ ‬إيتو‭ ‬في‭ ‬تحطيم‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬بالبطولة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬هدفا‭.‬

وتفوق‭ ‬إيتو‭ ‬بهذا‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬الإيفواري‭ ‬السابق‭ ‬لوران‭ ‬بوكو‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفا‭.‬

وسجل‭ ‬بوكو‭ ‬أهدافه‭ ‬الـ14‭ ‬عبر‭ ‬بطولتين‭ ‬فقط‭ ‬وذلك‭ ‬برصيد‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬1968‭ ‬ثم‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬عام‭ ‬1970‭ .‬

ولكن‭ ‬إيتو‭ ‬نجح‭ ‬خلال‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬تحطيم‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬18‭ ‬هدفا‭ ‬ليتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬أبرز‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭.‬

وغاب‭ ‬إيتو‭ ‬عن‭ ‬بطولات‭ ‬2012،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬والجابون‭ ‬وبطولة‭ ‬2013‭ ‬بجنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المنتخب‭ ‬الكاميروني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬صفر‭ ‬اليدين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البطولتين‭ ‬ثم‭ ‬عن‭ ‬النسخ‭ ‬التالية‭ ‬لابتعاده‭ ‬النهائي‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬الأسود‭ ‬منذ‭ .‬2014

ورغم‭ ‬هذا،‭ ‬ظل‭ ‬رقم‭ ‬إيتو‭ ‬صامدا‭ ‬نظرا‭ ‬لابتعاد‭ ‬باقي‭ ‬منافسيه‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬عن‭ ‬إيتو‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تراجع‭ ‬المستوى‭ ‬التهديفي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬ارتقاء‭ ‬مستوى‭ ‬خطوط‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬منتخبات‭ ‬القارة‭ ‬وإن‭ ‬نجح‭ ‬الكاميروني‭ ‬الآخر‭ ‬فنسان‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬وهو‭ ‬الرصيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحققه‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نسخة‭ ‬بالبطولة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المصري‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬والجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬بيندكت‭ ‬مكارثي‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1998‭ ‬ببوركينا‭ ‬فاسو‭.‬

والقائمة‭ ‬التالية‭ ‬توضح‭ ‬سجل‭ ‬أفضل‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭:‬

18‭ ‬هدفا‭: ‬الكاميروني‭ ‬صامويل‭ ‬إيتو

14‭ ‬هدفا‭: ‬الإيفواري‭ ‬لوران‭ ‬بوكو

13‭ ‬هدفا‭: ‬النيجيري‭ ‬رشيدي‭ ‬ياكيني

12‭ ‬هدفا‭: ‬المصري‭ ‬حسن‭ ‬الشاذلي

11‭ ‬هدفا‭: ‬الكاميروني‭ ‬باتريك‭ ‬مبوما‭- ‬المصري‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭- ‬الإيفواري‭ ‬ديدييه‭ ‬دروجبا‭.‬

عشرة‭ ‬أهداف‭: ‬نداي‭ ‬مولامبا‭ (‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭)- ‬الإيفواري‭ ‬جويل‭ ‬تيهي‭- ‬الإثيوبي‭ ‬مينجستو‭ ‬وركو‭- ‬التونسي‭ ‬سانتوس‭- ‬الزامبي‭ ‬كالوشا‭ ‬بواليا‭- ‬الغاني‭ ‬أندريه‭ ‬آيو‭.‬

تسعة‭ ‬أهداف‭: ‬الإيفواري‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬تراوري‭- ‬الأنجولي‭ ‬مانوتشو‭- ‬الكاميروني‭ ‬فنسان‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭.‬

ثمانية‭ ‬أهداف‭: ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭- ‬الغيني‭ ‬باسكال‭ ‬فيندونو‭- ‬الغاني‭ ‬أسامواه‭ ‬جيان‭- ‬المالي‭ ‬سيدو‭ ‬كيتا‭- ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭.‬

سبعة‭ ‬أهداف‭: ‬الأنجولي‭ ‬فلافيو‭- ‬التونسي‭ ‬يوسف‭ ‬مساكني‭- ‬الكاميروني‭ ‬روجيه‭ ‬ميلا‭- ‬المصري‭ ‬طاهر‭ ‬أبو‭ ‬زيد‭- ‬المصري‭ ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬جريشة‭- ‬الغاني‭ ‬صامويل‭ ‬أوسي‭ ‬كوفور‭- ‬الغاني‭ ‬عبيدي‭ ‬بيليه‭- ‬المالي‭ ‬فريدريك‭ ‬كانوتيه‭- ‬النيجيري‭ ‬أوستين‭ ‬جاي‭ ‬جاي‭ ‬أوكوشا‭- ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬بينديكت‭ ‬مكارثي‭- ‬الزامبي‭ ‬كريستوفر‭ ‬كاتونجو‭. ‬