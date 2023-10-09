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شفيونتيك تقترب من صدارة سابالينكا

10/9/2023 7:21:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اقتربت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المتوجة‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأحد،‭ ‬من‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وقلّصت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الفائزة‭ ‬باللقب‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الالف‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية،‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬590‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬انتزعت‭ ‬منها‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭.‬

ولم‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الاوائل‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تقدمت‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا،‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬واللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابنكو،‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭. ‬وتقدمت‭ ‬الروسية‭ ‬ليودميلا‭ ‬سامسونوفا،‭ ‬وصيفة‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ستة‭ ‬مراكز‭ ‬وباتت‭ ‬سادسة‭ ‬عشرة‭.‬

تصنيف‭ ‬المحترفات

‭ .‬1أرينا‭ ‬سابالينكا‭ (‬بيلاروس‭) ‬9480‭ ‬نقطة

2‭. ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ (‬بولندا‭) ‬8890

3‭. ‬كوكو‭ ‬غوف‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬6455

4‭. ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬5955

5‭. ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ (‬كازاخستان‭) ‬5870

6‭. ‬ماريا‭ ‬ساكّاري‭ (‬اليونان‭) ‬4475‭ ‬

7‭. ‬أنس‭ ‬جابر‭ (‬تونس‭) ‬4150

8‭. ‬ماركيتا‭ ‬فوندروشوفا‭ (‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭) ‬3839‭ ‬

‭ .‬9كارولينا‭ ‬موخوفا‭ (‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭) ‬3664‭ ‬

‭.‬10‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ (‬فرنسا‭) ‬3450

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