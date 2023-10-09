شفيونتيك تقترب من صدارة سابالينكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس- (أ ف ب): اقتربت البولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة بلقب دورة الصين المفتوحة في كرة المضرب الأحد، من البيلاروسية أرينا سابالينكا في صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات الصادر أمس الاثنين.
وقلّصت شفيونتيك الفائزة باللقب السادس في دورات الالف في مسيرتها الاحترافية، الفارق الى 590 نقطة بينها وبين سابالينكا التي انتزعت منها الصدارة قبل شهر واحد.
ولم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الاوائل في التصنيف.
في المقابل، تقدمت الروسية داريا كاساتكينا، الى المركز الثاني عشر، واللاتفية يلينا أوستابنكو، الى المركز الثالث عشر. وتقدمت الروسية ليودميلا سامسونوفا، وصيفة شفيونتيك في دورة الصين المفتوحة، ستة مراكز وباتت سادسة عشرة.
تصنيف المحترفات
.1أرينا سابالينكا (بيلاروس) 9480 نقطة
2. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8890
3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6455
4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5955
5. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5870
6. ماريا ساكّاري (اليونان) 4475
7. أنس جابر (تونس) 4150
8. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3839
.9كارولينا موخوفا (الجمهورية التشيكية) 3664
.10 كارولين غارسيا (فرنسا) 3450
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