ألكاراس يلاقي ديميتروف في ثمن نهائي شنغهاي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عالمياً‭ ‬مشواره‭ ‬الموفق‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬وذلك‭ ‬ببلوغه‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬دانيال‭ ‬إيفانز‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-1‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬تأهل‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬والمصنف‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬إذ‭ ‬احتاج‭ ‬الى‭ ‬ساعتين‭ ‬و24‭ ‬دقيقة‭ ‬كي‭ ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬إيفانز‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بالبريطاني‭ ‬البالغ‭ ‬33‭ ‬عاماً‭ ‬والمصنف‭ ‬33‭ ‬عالمياً‭.‬

قال‭ ‬الإسباني‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬مشواره‭ ‬أيضاً‭ ‬عند‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬حقاً‭ ‬لقاء‭ ‬صعباً‭ ‬جداً‭. ‬كان‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أصعب‭ ‬لقاء‭ ‬خضته‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬دانيال‭ ‬ويتوجب‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬للفوز‭ ‬عليه‭... ‬قدمنا‭ ‬نحن‭ ‬الاثنين‭ ‬كرة‭ ‬مضرب‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقاً‭ ‬بالتأهل‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬مسعاه‭ ‬للقب‭ ‬السابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬ماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ (‬توج‭ ‬في‭ ‬إنديان‭ ‬ويلز‭ ‬ومدريد‭) ‬مع‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬المصنف‭ ‬تاسع‭ ‬عشر‭ ‬عالمياً‭ ‬والذي‭ ‬تغلب‭ ‬بدوره‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬كارين‭ ‬خاتشانوف‭ ‬7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و6‭-‬4‭.‬

وتوقفت‭ ‬المباراة‭ ‬عقب‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاولى‭ (‬6-6‭) ‬بسبب‭ ‬المطر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستأنف‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬سقف‭ ‬الملعب‭ ‬وحسم‭ ‬البلغاري‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬8‭-‬6‭ ‬وكسب‭ ‬المجموعة‭.‬

وكسر‭ ‬ديميتروف‭ ‬ارسال‭ ‬خاتشانوف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وتقدم‭ ‬3‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسمها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬4‭.‬

وقال‭ ‬ديميتروف‭ (‬32‭ ‬عاماً‭): ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬تنافسية‭ ‬جدا‭... (‬خاتشانوف‭) ‬متعطش‭ ‬للانتصارات‭ ‬وتنافسي‭ ‬جدا،‭ ‬لكنني‭ ‬كذلك‮«‬‭.‬

وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬ألكاراس‭ ‬وديميتروف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ويمني‭ ‬البلغاري‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬النفس‭ ‬أن‭ ‬يسترد‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لدورة‭ ‬مدريد‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬وربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬لندن،‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬بينهما‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬البلغاري‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لدورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭.‬

وبلغ‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬أيضاً‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الخامس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬مانارينو‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬0،‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬والفائز‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬الآخر‭ ‬أرتور‭ ‬فيس‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬7-9‭) ‬و6‭-‬4،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬شفارتسمان‭ ‬4-6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬5-7‭).‬

ويلتقي‭ ‬شفارتسمان‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬التشيلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬خاري‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬والفائز‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬لورنتسو‭ ‬سونيغو‭ ‬7-6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬2‭.‬

وأقيمت‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلغى‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

وكان‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬بطل‭ ‬تلك‭ ‬النسخة‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬لكنه‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬باكراً‭ ‬بخروجه‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كوردا‭.‬