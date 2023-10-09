مشجعو السيتي في الإمارات يحتفون بكؤوس الثلاثية التاريخية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

توافد‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعالية‭ ‬عائلية‭ ‬جماهيرية‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬جولة‭ ‬كؤوس‭ ‬الثلاثية‭ ‬التاريخية،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬ OKX ،‭ ‬التي‭ ‬حطت‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وشارك‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬ومختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬النادي‭ ‬احتفالاته‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكروي،‭ ‬والتقطوا‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬بجانب‭ ‬كأس‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وكأس‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬كما‭ ‬التقوا‭ ‬أسطورة‭ ‬السيتي‭ ‬جوليون‭ ‬ليسكوت‭.‬

وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬أيضًا‭ ‬عرض‭ ‬اللقاء‭ ‬الكروي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬السيتي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬أرسنال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والمسابقات‭ ‬للفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬السيتي،‭ ‬وعروضًا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الاستعراضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬تميمتي‭ ‬النادي‭ ‬الرسميتين‭ ‬مونشستر‭ ‬ومونبيم‭.‬

كما‭ ‬توقفت‭ ‬زيارة‭ ‬كؤوس‭ ‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬السيتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حيث‭ ‬أتيحت‭ ‬الفرص‭ ‬لناشئي‭ ‬الرياضة‭ ‬ونجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للاطلاع‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬الكؤوس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬ومدرسة‭ ‬كينت‭ ‬كوليج‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬



