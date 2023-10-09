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((ويفا)) يعلن اليوم مضيفي كأس أوروبا 2028 و2032

10/9/2023 7:21:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوزان‭ (‬سويسرا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬شرف‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2028،‭ ‬وتركيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬نسخة‭ ‬2032‭.‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬اختيار،‭ ‬ستجتمع‭ ‬الهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة‭ ‬في‭ ‬مقره،‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬بحيرة‭ ‬جنيف،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيون‭ ‬السويسرية،‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬اعلان‭ ‬مضيفي‭ ‬النسختين‭ ‬مع‭ ‬حفل‭ ‬قصير‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭.‬

لكن‭ ‬يمكن‭ ‬لممثلي‭ ‬الملفين‭ ‬المرشحين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬نسخة‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬بهدوء،‭ ‬لأنها‭ ‬الوحيدة‭ ‬المتقدمة‭ ‬بطلب‭ ‬الاستضافة،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الاتجاه‭ ‬المزدوج‭ ‬حول‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭: ‬ندرة‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬والتجمع‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المهتمة‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قتل‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬النهائي‭.‬

وخير‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الاتفاق‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030،‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬وإقامة‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والأوروغواي‭ ‬والباراغواي‭ ‬تخليدا‭ ‬للذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للنسخة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬الاوروغواي‭ ‬عام‭ ‬1930‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أعلن‭ ‬الاربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬لنسخة‭ ‬2028،‭ ‬فبات‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وايرلندا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منافس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيتم‭ ‬اختياره‭ ‬رسميا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملف‭ ‬المشترك‭ ‬لتركيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬لنسخة‭ ‬عام‭ ‬2032‭. ‬وكانت‭ ‬الاتحادات‭ ‬البريطانية‭ ‬الخمسة‭ (‬أنجلترا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬وويلز‭ ‬وأيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وجمهورية‭ ‬أيرلندا‭) ‬تتنافس‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030،‭ ‬بعد‭ ‬محاولتي‭ ‬إنجلترا‭ ‬الفاشلتين‭ ‬لتنظيم‭ ‬نسختي‭ ‬2006‭ ‬و2018‭.‬

استبعاد‭ ‬الروس‭ ‬

لكنها‭ ‬اختارت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬2028‭ ‬لكأس‭ ‬أوروبا،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتقدم‭ ‬عودة‭ ‬لاستثمار‭ ‬مماثل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬تكلفة‭ ‬أقل‮»‬،‭ ‬لكون‭ ‬المونديال‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬48‭ ‬منتخبا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬مع‭ ‬104‭ ‬مباريات‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحتفظ‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬بـ24‭ ‬منتخبا‭ (‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬51‭ ‬مباراة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬ملاعب‭.‬

ولم‭ ‬يعد‭ ‬لدى‭ ‬الملف‭ ‬البريطاني‭-‬أيرلندا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مرشحاً‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬2028‭ ‬أي‭ ‬منافس‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬تركيا،‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬2008‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بشرف‭ ‬الاستضافة،‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬2028‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬ملفها‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2032‭.‬

وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬أعلنت‭ ‬ترشيحها‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسختين‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬رفض‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬ملفيها‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭.‬

بعد‭ ‬مرور‭ ‬32‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬انجلترا‭ ‬نسخة‭ ‬1996،‭ ‬وبعد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2020‭ ‬بينها‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬والتي‭ ‬خسرتها‭ ‬أمام‭ ‬ايطاليا،‭ ‬ستعود‭ ‬المنافسة‭ ‬القارية‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬2028‭.‬

وتثير‭ ‬استضافة‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬انتقادات‭ ‬قليلة‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬المنظمين‭ ‬المعتادين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المباريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بفضل‭ ‬الهيمنة‭ ‬الرياضية‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬‮«‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الظروف‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرابطة‭ ‬أنصار‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬رونان‭ ‬إيفين‭.‬

ويبدو‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتركيا،‭ ‬بقرارهما‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬مشترك،‭ ‬كانتا‭ ‬متأكدتين‭ ‬من‭ ‬اختيارها،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعديل‭ ‬لوائحه‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المشترك‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬‮«‬للدول‭ ‬الجارة‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬إيفان‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬الإيطالي‭-‬التركي‭ ‬يثير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إجبار‭ ‬المشجعين‭ ‬على‭ ‬التنقل‭ ‬ذهابًا‭ ‬وإيابًا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ليس‭ ‬أمرًا‭ ‬مثاليًا‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مشكلة‭ ‬ستطرح‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبين‭ ‬أيضا‭ ‬وظهرت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2021‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬بلداً‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬إذا‭ ‬سبق‭ ‬لإيطاليا‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬1968‭ ‬و1980،‭ ‬فإن‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية‭ ‬للأندية‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬مؤخرًا‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬المشجعين‭ ‬الأجانب،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬الصعوبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬2019‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬اختصاصيين‭ ‬في‭ ‬التفتيش‭ ‬بضباط‭ ‬شرطة‭ ‬غير‭ ‬ناطقين‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬وصادروا‭ ‬الأوشحة‭ ‬والإعلام‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭.‬

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