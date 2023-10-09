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اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 تطلق بيع التذاكر من اليوم

10/9/2023 7:21:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبطولة‭ ‬المرتقبة‭ ‬وموعد‭ ‬طرح‭ ‬تذاكرها‭ ‬وخطط‭ ‬الترويج‭ ‬للبطولة‭.‬

وتحتضن‭ ‬قطر‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬والعاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬تسعة‭ ‬استادات‭ ‬منها‭ ‬سبعة‭ ‬استادات‭ ‬مونديالية،‭ ‬أبرزها‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل،‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ88966‭ ‬مقعدا،‭ ‬الذي‭ ‬احتضن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬وسيستضيف‭ ‬مباراتي‭ ‬افتتاح‭ ‬وختام‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأعلن‭ ‬حسن‭ ‬ربيعة‭ ‬الكواري‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬تفاصيل‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬وغيرها‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وقال‭ ‬الكواري‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬الاستضافة‭ ‬المميزة‭ ‬لأفضل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وبالطبع‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأضواء‭ ‬ستسلط‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬ستقام‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخبا‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬المونديالية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمنحها‭ ‬زخما‭ ‬إضافيا‭ ‬ويعيد‭ ‬ذكريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭..‬2022‭ ‬وسيشهد‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬الانطلاقة‭ ‬وكذلك‭ ‬الختام‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر،‭ ‬قال‭ ‬الكواري‭: ‬‮«‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬ستنطلق‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬غد‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬وستعلن‭ ‬كل‭ ‬المستجدات‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬تتم‭ ‬بشكل‭ ‬إلكتروني‭ ‬فقط،‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الرسمية‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك،‭ ‬وستتم‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬لمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المشجعين‮»‬‭.‬

أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ريالا

وعن‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر،‭ ‬قال‭ ‬الكواري‭: ‬‮«‬تبدأ‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ريالا‭ ‬قطريا،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬باقات‭ ‬متنوعة‭ ‬حيث‭ ‬ستطرح‭ ‬تذكرة‭ ‬حضور‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬وباقة‭ ‬لحضور‭ ‬مباريات‭ ‬منتخب‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬وباقات‭ ‬أخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬منح‭ ‬المشجع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خيار،‭ ‬ونوصي‭ ‬بشراء‭ ‬التذاكر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الكواري‭ ‬أن‭ ‬التذاكر‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬25‭ ‬ريالا‭ ‬قطريا‭ ‬ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭.‬

وعن‭ ‬المتطوعين،‭ ‬قال‭ ‬الكواري‭: ‬‮«‬نستهدف‭ ‬6000‭ ‬متطوع‭ ‬عبر‭ ‬البرنامج‭ ‬التطوعي‭. ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬تلقينا‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬طلب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬بالبطولة،‭ ‬سيتم‭ ‬مراجعة‭ ‬الطلبات‭ ‬وسنختار‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬متطوع‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تجربة‭ ‬المشجعين‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬قال‭ ‬الكواري‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ونتحدث‭ ‬عن‭ ‬مميزات‭ ‬كبيرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬المشجع،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬24‭ ‬منتخبا،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمشجع‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد،‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬مكان‭ ‬الإقامة،‭ ‬وسنحاول‭ ‬إحياء‭ ‬ذكريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬ملاعبها‭ ‬ومنشآتها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬علي‭ ‬المولوي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬للسياحة‭: ‬‮«‬قدمت‭ ‬قطر‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬وتسعى‭ ‬للأمر‭ ‬نفسه‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬وجميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تتمتع‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬بمميزات‭ ‬سياحية‭ ‬عديدة،‭ ‬منها‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مرورا‭ ‬بمطار‭ ‬حمد‭ ‬الدولي‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬العالمية‭. ‬وتم‭ ‬افتتاح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬فندقا‭ ‬ومنتجعا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وسيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬المزيد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أما‭ ‬عن‭ ‬الأماكن‭ ‬السياحية،‭ ‬فقطر‭ ‬لديها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬السياحية‭ ‬المميزة‭... ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياحية‭ ‬والترفيهية‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المولوي‭: ‬‮«‬عقدت‭ ‬قطر‭ ‬للسياحة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬لزيادة‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خيارات‭ ‬طيران‭ ‬عدة،‭ ‬وتعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬وباقات‭ ‬مميزة‭ ‬تسهل‭ ‬وتشجع‭ ‬على‭ ‬القدوم‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالبطولة‭ ‬وأجواء‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الخطة‭ ‬التسويقية‭ ‬لجذب‭ ‬الجماهير،‭ ‬قال‭ ‬الكواري‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬المتنوعة‭ ‬للجماهير،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬قطر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وعن‭ ‬أماكن‭ ‬الإقامة،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬أماكن‭ ‬الإقامة‭ ‬متوافرة‭ ‬بأعداد‭ ‬مناسبة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬برهنت‭ ‬عليه‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقا‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬عبر‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬وكذلك‭ ‬الروابط‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬

ولدى‭ ‬سؤال‭ ‬الكواري‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬ستسبق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬أو‭ ‬بطولات‭ ‬أخرى،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سبق‭ ‬لقطر‭ ‬أن‭ ‬استضافت‭ ‬كاس‭ ‬العرب‭ ‬قبل‭ ‬المونديال،‭ ‬رد‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬تلك‭ ‬المنافسات‭ ‬قبل‭ ‬المونديال‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهدافها‭ ‬اختبار‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والمنشآت‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمونديال‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬ذلك‭ ‬الآن‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬كان‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬لاستضافة‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬أخرى‭ ‬للجماهير‭.‬

تذاكر‭ ‬رقمية

ويشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬درّة‭ ‬البطولات‭ ‬الآسيوية‭ ‬بصفته‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬مكللاً‭ ‬إنجازاته‭ ‬برفع‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مبهرة‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬خلالها‭ ‬لأي‭ ‬هزيمة‭.‬

وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬أوقعت‭ ‬العنابي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬ولبنان‭.‬


‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬أستراليا‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬وسوريا‭ ‬والهند،‭ ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إيران‭ ‬والإمارات‭ ‬وهونج‭ ‬كونج‭ ‬وفلسطين،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬اليابان‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬والعراق‭ ‬وفيتنام،‭ ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وماليزيا‭ ‬والأردن‭ ‬والبحرين،‭ ‬أما‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬فتضم‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية‭ ‬وعمان‭ ‬وقرغيزستان‭ ‬وتايلاند‭.‬

ونظراً‭ ‬للطبيعة‭ ‬المتقاربة‭ ‬المسافات‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬قطر،‭ ‬ستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشجعين‭ ‬لحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أطول‭ ‬مسافة‭ ‬بين‭ ‬استادين‭ ‬من‭ ‬استادات‭ ‬البطولة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬75‭ ‬كيلومترا‭.‬

وسيتمكن‭ ‬المشجعون‭ ‬القادمون‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬مريحة‭ ‬وسلسة‭ ‬أثناء‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬الاستادات‭ ‬التسعة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬المنافسات،‭ ‬بفضل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬وشبكة‭ ‬محطات‭ ‬مترو‭ ‬الدوحة‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬ستتوافر‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تذاكر‭ ‬رقمية،‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬كتذاكر‭ ‬إلكترونية‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭.‬

وسيتمكن‭ ‬المشجعون‭ ‬من‭ ‬تنزيل‭ ‬التذاكر‭ ‬على‭ ‬محافظهم‭ ‬الرقمية،‭ ‬ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتصال‭ ‬هواتفهم‭ ‬بشبكة‭ ‬بالإنترنت‭ ‬أثناء‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬الاستادات‭.‬

وتسهم‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬سهلة‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الورق،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬قطر‭ ‬باستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬مستدامة‭ ‬تراعي‭ ‬متطلبات‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمشجعين‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬تذاكرهم،‭ ‬فبإمكانهم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬الرسمية‭ ‬للبطولة‭.‬


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