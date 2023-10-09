قُبلة السرّ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لم تكن لحظة عابرة تلك التي شهدتها الفرحة الختامية بين رئيس نادي الرفاع والداعم الأول الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، واللاعب الدولي المتألق كميل الأسود بعد ختام المواجهة أمام المحرق في الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، والتي أسفرت عن فوز الرفاع بثلاثة أهداف مقابل هدفين في «ريمونتادا» مثيرة، قلب فيها السماوي المعطيات في الشوط الثاني، بعد أن ترك الفترة الأولى مهزوما بهدفين نظيفين.
وفور انتهاء المواجهة.. جمع الاثنان مشهدا معبّرا حيث قبّل اللاعب كميل الأسود الرئيس فوق رأسه، وكأنه يقول: شكرا لدعمك ولوقوفك الدائم معنا، ليرد الشيخ عبدالله بن خالد بعد أن أخذ اللاعب بالأحضان، وأشار إلى الجماهير بيده على كميل مبرزا دوره اللافت في اللقاء.. ولسان حال الرئيس يقول: أنت البطل الأوحد لهذه القمة بعد أن ساعدت زملاءك في العبور بنجاح، وقيادة الفريق للنقاط الكاملة.
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