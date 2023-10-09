Tuesday, 10 October 2023 03:31 GMT

قُبلة السرّ

10/9/2023 7:21:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


لم‭ ‬تكن‭ ‬لحظة‭ ‬عابرة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الفرحة‭ ‬الختامية‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬والداعم‭ ‬الأول‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬واللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬المتألق‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الرفاع‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬‮«‬ريمونتادا‮»‬‭ ‬مثيرة،‭ ‬قلب‭ ‬فيها‭ ‬السماوي‭ ‬المعطيات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬مهزوما‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

وفور‭ ‬انتهاء‭ ‬المواجهة‭.. ‬جمع‭ ‬الاثنان‭ ‬مشهدا‭ ‬معبّرا‭ ‬حيث‭ ‬قبّل‭ ‬اللاعب‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬الرئيس‭ ‬فوق‭ ‬رأسه،‭ ‬وكأنه‭ ‬يقول‭: ‬شكرا‭ ‬لدعمك‭ ‬ولوقوفك‭ ‬الدائم‭ ‬معنا،‭ ‬ليرد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخذ‭ ‬اللاعب‭ ‬بالأحضان،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬بيده‭ ‬على‭ ‬كميل‭ ‬مبرزا‭ ‬دوره‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭.. ‬ولسان‭ ‬حال‭ ‬الرئيس‭ ‬يقول‭: ‬أنت‭ ‬البطل‭ ‬الأوحد‭ ‬لهذه‭ ‬القمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ساعدت‭ ‬زملاءك‭ ‬في‭ ‬العبور‭ ‬بنجاح،‭ ‬وقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬للنقاط‭ ‬الكاملة‭.‬


MENAFN09102023000055011008ID1107216239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث