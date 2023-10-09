قُبلة السرّ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





لم‭ ‬تكن‭ ‬لحظة‭ ‬عابرة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الفرحة‭ ‬الختامية‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬والداعم‭ ‬الأول‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬واللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬المتألق‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الرفاع‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬‮«‬ريمونتادا‮»‬‭ ‬مثيرة،‭ ‬قلب‭ ‬فيها‭ ‬السماوي‭ ‬المعطيات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬مهزوما‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

وفور‭ ‬انتهاء‭ ‬المواجهة‭.. ‬جمع‭ ‬الاثنان‭ ‬مشهدا‭ ‬معبّرا‭ ‬حيث‭ ‬قبّل‭ ‬اللاعب‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬الرئيس‭ ‬فوق‭ ‬رأسه،‭ ‬وكأنه‭ ‬يقول‭: ‬شكرا‭ ‬لدعمك‭ ‬ولوقوفك‭ ‬الدائم‭ ‬معنا،‭ ‬ليرد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخذ‭ ‬اللاعب‭ ‬بالأحضان،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬بيده‭ ‬على‭ ‬كميل‭ ‬مبرزا‭ ‬دوره‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭.. ‬ولسان‭ ‬حال‭ ‬الرئيس‭ ‬يقول‭: ‬أنت‭ ‬البطل‭ ‬الأوحد‭ ‬لهذه‭ ‬القمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ساعدت‭ ‬زملاءك‭ ‬في‭ ‬العبور‭ ‬بنجاح،‭ ‬وقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬للنقاط‭ ‬الكاملة‭.‬



