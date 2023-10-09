بايرن يسعى إلى تجديد عقد ساني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ - (د ب أ): قال كريستوف فريوند المدير الرياضي لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إن النادي يهدف إلى تجديد عقد المهاجم الألماني ليروي ساني إلى ما بعد عام 2025.
وانضم ساني (27 عاما) إلى بايرن في عام 2020 ومر بالعديد من التقلبات. ولكنه حاليا يقدم أداء مميزا هذا الموسم وسجل سادس أهدافه في المباراة التي فاز بها بايرن على فرايبورج 3/صفر يوم الأحد.
وقال فريوند عقب المباراة: «بالتأكيد سنبدأ المحادثات خلال الأسابيع المقبلة. إنه لاعب استثنائي، لاعب مهم لبايرن ميونيخ. سيكون من الرائع إذا استمر مع بايرن ميونيخ فترة طويلة».
وأضاف: «إنه في مستوى جيد ويستمتع باللعب كل ثلاثة أيام. كلنا نعلم أنه لاعب كرة قدم جيد. ولكن الأداء الذي يقدمه بشكل ثابت أمر غير معتاد وبالطبع هو فرحة كبيرة».
وأضاف توماس توخيل المدير الفني: «الكثير يعتمد على صحته. يمكنه الهيمنة على المنافسين وصنع الفارق. موهبته مذهلة ولديه القدرات البدنية المطلوبة. إنه مثل الآلة. لدينا علاقة جيدة. ولكننا نريد منه المزيد».
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