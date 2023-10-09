بايرن يسعى إلى تجديد عقد ساني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬كريستوف‭ ‬فريوند‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لفريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬المهاجم‭ ‬الألماني‭ ‬ليروي‭ ‬ساني‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وانضم‭ ‬ساني‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬ومر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭. ‬ولكنه‭ ‬حاليا‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسجل‭ ‬سادس‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬فرايبورج‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬فريوند‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬سنبدأ‭ ‬المحادثات‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭. ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬استثنائي،‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭. ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬جيد‭ ‬ويستمتع‭ ‬باللعب‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬كلنا‭ ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬جيد‭. ‬ولكن‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬بشكل‭ ‬ثابت‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬وبالطبع‭ ‬هو‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭: ‬‮«‬الكثير‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬صحته‭. ‬يمكنه‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬المنافسين‭ ‬وصنع‭ ‬الفارق‭. ‬موهبته‭ ‬مذهلة‭ ‬ولديه‭ ‬القدرات‭ ‬البدنية‭ ‬المطلوبة‭. ‬إنه‭ ‬مثل‭ ‬الآلة‭. ‬لدينا‭ ‬علاقة‭ ‬جيدة‭. ‬ولكننا‭ ‬نريد‭ ‬منه‭ ‬المزيد‮»‬‭.‬