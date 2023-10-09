جيريرتس مديرا فنيا لشالكه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جلسنكيرشن‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تولى‭ ‬كاريل‭ ‬جيريرتس‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬شالكه،‭ ‬المنافس‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلفا‭ ‬لتوماس‭ ‬رييس‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وذكر‭ ‬شالكه‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬جيريرتس‭ ‬سيبدأ‭ ‬قيادة‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬كارلسروه‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭.‬

وأقال‭ ‬شالكه‭ ‬رييس‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬حيث‭ ‬يقبع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬القاع‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عقب‭ ‬هبوطه‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

وقام‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬ماتياس‭ ‬كروتزر‭ ‬بأعمال‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬خسرهما‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬بادربورن‭ ‬وهيرتا‭ ‬برلين‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬فريق‭ ‬دربه‭ ‬جيريرتس‭ ‬هو‭ ‬رويال‭ ‬يونيون‭ ‬سان‭ ‬خيلويزي،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بالدوري‭ ‬البلجيكي‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬ووصوله‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬بالدوري‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقال‭ ‬بيتر‭ ‬نابل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شالكه‭ ‬للشؤون‭ ‬الرياضية‭: ‬‮«‬علمنا‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬أن‭ ‬كاريل‭ ‬جيريرتس‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬نريدها‭ ‬في‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أندريه‭ ‬هيشلمان‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬إن‭ ‬جيريرتس‭ ‬‮«‬لديه‭ ‬نهج‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب،‭ ‬حيث‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالكثافة‭ ‬والغرض‭ ‬والكفاءة‭. ‬بصفته‭ ‬مدربنا‭ ‬الجديد،‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬لعب‭ ‬جديدة‭ ‬لفريقنا،‭ ‬وهو‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬المتواجدين‭ ‬هنا‮»‬‭.‬