جيريرتس مديرا فنيا لشالكه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
جلسنكيرشن (ألمانيا) - (د ب أ): تولى كاريل جيريرتس تدريب فريق شالكه، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، خلفا لتوماس رييس بعقد يمتد حتى عام 2025.
وذكر شالكه أمس الاثنين ان جيريرتس سيبدأ قيادة تدريبات الفريق يوم الأربعاء المقبل، حيث ستكون أول مباراة له في قيادة الفريق أمام كارلسروه يوم 22 أكتوبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
وأقال شالكه رييس قبل أسبوعين حيث يقبع الفريق في المركز الثالث من القاع في دوري الدرجة الثانية عقب هبوطه بنهاية الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى.
وقام المدرب المساعد ماتياس كروتزر بأعمال المدير الفني في آخر مباراتين خسرهما الفريق أمام بادربورن وهيرتا برلين.
وكان آخر فريق دربه جيريرتس هو رويال يونيون سان خيلويزي، الذي حقق مفاجأة كبيرة في الموسم الماضي بالدوري البلجيكي باحتلاله المركز الثالث، ووصوله لدور الثمانية بالدوري الأوروبي.
وقال بيتر نابل عضو مجلس إدارة شالكه للشؤون الرياضية: «علمنا بعد أول اجتماع أن كاريل جيريرتس يمتلك كل الأشياء التي نريدها في المدير الفني للفريق».
وقال أندريه هيشلمان المدير الرياضي إن جيريرتس «لديه نهج واضح في طريقة اللعب، حيث يتعلق الأمر بالكثافة والغرض والكفاءة. بصفته مدربنا الجديد، سيعتمد على طريقة لعب جديدة لفريقنا، وهو حريص على تنفيذ هذا مع كل المتواجدين هنا».
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