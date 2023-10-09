الرئيس يطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية،
كتوفير المياه والكهرباء والغذاء .
وشدد الرئيس عباس على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما جدد الرئيس التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
بدوره، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.
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