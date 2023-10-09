الرئيس يطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية،كتوفير المياه والكهرباء والغذاء .

وشدد الرئيس عباس على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



كما جدد الرئيس التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

بدوره، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.



