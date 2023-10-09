إصابة ضابط لبناني بجروح طفيفة بقصف إسرائيلي

إصابة ضابط لبناني بجروح طفيفة بقصف إسرائيلي
التاريخ
10/9/2023 7:13:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مصدر بإصابة ضابط لبناني بجروح طفيفة بعد سقوط عدد من قذائف الهاون على مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوب البلاد.
روسيا اليوم
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