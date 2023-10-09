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إصابة ضابط لبناني بجروح طفيفة بقصف إسرائيلي

10/9/2023 7:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مصدر بإصابة ضابط لبناني بجروح طفيفة بعد سقوط عدد من قذائف الهاون على مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوب البلاد.

روسيا اليوم


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