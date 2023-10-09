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الاحتلال يغلق المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت

10/9/2023 7:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل، بالقرب من بلدة قراوة بني حسان، فيما اندلعت مواجهات في المكان دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي سياق متصل، تجمع عدد من المستعمرين بالقرب من مدخل قرية حارس غرب سلفيت، ورددوا الهتافات العنصرية.

وفا

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