الاحتلال يغلق المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل، بالقرب من بلدة قراوة بني حسان، فيما اندلعت مواجهات في المكان دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي سياق متصل، تجمع عدد من المستعمرين بالقرب من مدخل قرية حارس غرب سلفيت، ورددوا الهتافات العنصرية.
وفا
MENAFN09102023000208011052ID1107216216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.