3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله
التاريخ
10/9/2023 7:13:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم الجلزون، شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي باليد وآخرين أصيبا في منطقة الظهر.
وفا
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