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3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

10/9/2023 7:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم الجلزون، شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي باليد وآخرين أصيبا في منطقة الظهر.

وفا

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