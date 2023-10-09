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حماس تعلن عن وجود عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها يحملون جنسيات ثانية

10/9/2023 7:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم حركة "حماس" في قطاع غزة إن من بين الأسرى الإسرائيليين "العشرات" من الأشخاص الذين يحملون جنسية ثانية، بما في ذلك الجنسية الروسية.

ونقلت وكتالة "رويترز" عن مسؤول في "حماس" قوله إن من بين الأسرى الإسرائيليين عشرات من مزدوجي الجنسية بينهم روس وصينيون.
في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، وبالتزامن مع ذلك اقتحم فصائل فلسطينية، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل وتمكنوا من أسر العشرات بينهم عسكريون ومدنيون.

روسيا اليوم

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