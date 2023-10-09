ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 280 نقطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، 285 نقطة فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي كثيرا.



وارتفع مؤشر داو جونز 197 نقطة ليغلق على 33604 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 52 نقطة ليصل الى 13484 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 27 نقطة ليغلق عند 4335 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1755 نقطة، بعد ارتفاعه 9 نقاط.



إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) أربعة دولارات ليصل الى 86 دولارا للبرميل الواحد.