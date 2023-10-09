ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 280 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، 285 نقطة فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي كثيرا.
وارتفع مؤشر داو جونز 197 نقطة ليغلق على 33604 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 52 نقطة ليصل الى 13484 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 27 نقطة ليغلق عند 4335 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1755 نقطة، بعد ارتفاعه 9 نقاط.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) أربعة دولارات ليصل الى 86 دولارا للبرميل الواحد.
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