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البنتاغون: على الكونغرس زيادة المساعدات لإسرائيل بعد هجوم حماس

10/9/2023 7:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرحت كريستين ورموث، وهي مسؤولة بارزة في البنتاغون، اليوم الاثنين، أنه يتعين على الكونغرس الموافقة على زيادة المساعدات لإسرائيل بسرعة لتتمكن الولايات المتحدة من تزويدها بالأسلحة.

وأضافت ورموث: "النية هي المضي قدما في دعم إسرائيل، ولكن بشكل خاص فيما يتعلق بالذخائر والقدرة على دعم إسرائيل وأوكرانيا في وقت واحد، هناك حاجة إلى تمويل إضافي لزيادة قدرتنا على توسيع الإنتاج، ومن الواضح أن الإدارة ستواجه الآن احتمال طلبات متنافسة من إسرائيل وأوكرانيا للحصول على أسلحة إضافية. ورغم الدعم القوي من الحزبين في الكونغرس لمساعدة إسرائيل، إلا أن الخطوات التالية غير مؤكدة".
وتابعت: "ولم يتضح كذلك ما إذا كان النقاش حول تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، وهو ما تعارضه مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتشددين، سيعقد الجهود الرامية إلى منح مساعدات لإسرائيل، في المرحلة المبكرة من عملية تقييم قدرتنا على دعم ما يحتاجه الجيش الإسرائيلي".

روسيا اليوم

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