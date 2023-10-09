البنتاغون: على الكونغرس زيادة المساعدات لإسرائيل بعد هجوم حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرحت كريستين ورموث، وهي مسؤولة بارزة في البنتاغون، اليوم الاثنين، أنه يتعين على الكونغرس الموافقة على زيادة المساعدات لإسرائيل بسرعة لتتمكن الولايات المتحدة من تزويدها بالأسلحة.
وأضافت ورموث: "النية هي المضي قدما في دعم إسرائيل، ولكن بشكل خاص فيما يتعلق بالذخائر والقدرة على دعم إسرائيل وأوكرانيا في وقت واحد، هناك حاجة إلى تمويل إضافي لزيادة قدرتنا على توسيع الإنتاج، ومن الواضح أن الإدارة ستواجه الآن احتمال طلبات متنافسة من إسرائيل وأوكرانيا للحصول على أسلحة إضافية. ورغم الدعم القوي من الحزبين في الكونغرس لمساعدة إسرائيل، إلا أن الخطوات التالية غير مؤكدة".
وتابعت: "ولم يتضح كذلك ما إذا كان النقاش حول تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، وهو ما تعارضه مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتشددين، سيعقد الجهود الرامية إلى منح مساعدات لإسرائيل، في المرحلة المبكرة من عملية تقييم قدرتنا على دعم ما يحتاجه الجيش الإسرائيلي".
روسيا اليوم
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