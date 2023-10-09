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البعثة البحرينية في الدورة الآسيوية

10/9/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستحق‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الـ‭(‬19‭) ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬كل‭ ‬التهاني‭ ‬والتقدير،‭ ‬فقد‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬أفضل‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬آسيويا‭.. ‬فحصدت‭ ‬20‭ ‬ميدالية،‭ ‬منها‭ ‬12‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬ميداليات‭ ‬فضية‭ ‬و5‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية،‭ ‬وجاءت‭ ‬البحرين‭ ‬الأولى‭ ‬عربيا،‭ ‬والتاسعة‭ ‬آسيويا‭.‬

وترأس‭ ‬البعثة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬بجهد‭ ‬مضاعف‭ ‬ومتميز،‭ ‬وكان‭ ‬يتابع‭ ‬كل‭ ‬شؤون‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬واللاعبين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬التاريخية‭ ‬بـ‭ ‬17‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬وهي‭: ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الشراع،‭ ‬التجديف،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬الجودو،‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬المصارعة،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الرماية‭.. ‬وبوفد‭ ‬بحريني‭ ‬يعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬ضم‭ ‬232‭ ‬رياضياً،‭ ‬بين‭ ‬لاعبين‭ ‬وإداريين‭ ‬ومدربين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬وطاقم‭ ‬طبي‭.‬

لذلك‭ ‬جاءت‭ ‬إشادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بإنجازات‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬أسمى‭ ‬تقدير‭ ‬وتكريم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ما‭ ‬حققته‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الآسيوية‭ ‬يشكل‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬لوطن‭ ‬سجل‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬ومشرفة،‭ ‬وكان‭ ‬مفاجأة‭ ‬للجميع،‭ ‬ومحل‭ ‬إعجاب‭ ‬وإبهار‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬خاصة‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬آسيويا،‭ ‬بجانب‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ميدالية‭ ‬متنوعة،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬والمنافسات‭.‬

البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬آسيوي،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قاعدة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬والتقدم‭ ‬للمشاركات‭ ‬القادمة،‭ ‬عربيا‭ ‬ودوليا‭.. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬سترفعه‭ ‬البعثة‭ ‬الرسمية‭ ‬للقيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تقريرا‭ ‬استثنائيا،‭ ‬يسجل‭ ‬الإيجابيات،‭ ‬كما‭ ‬يدون‭ ‬الملاحظات،‭ ‬وكذلك‭ ‬هي‭ ‬التوصيات‭ ‬والمقترحات‭. ‬

ربما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الدعم‭ ‬المستحقة‭ ‬للفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬المكافآت‭ ‬التشجيعية،‭ ‬التي‭ ‬تحفز‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتواصل،‭ ‬والمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬دائما‭.. ‬لأننا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدينا‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وشعار‭: ‬‮«‬حب‭ ‬التحدي‭ ‬وعشق‭ ‬الإنجاز‮»‬‭.. ‬وكل‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬للبعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.

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