البعثة البحرينية في الدورة الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستحق البعثة البحرينية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ(19) والتي أقيمت في الصين، كل التهاني والتقدير، فقد استطاعت أن تحقق أفضل مشاركة في تاريخ مملكة البحرين آسيويا.. فحصدت 20 ميدالية، منها 12 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية، وجاءت البحرين الأولى عربيا، والتاسعة آسيويا.
وترأس البعثة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الذي عمل بجهد مضاعف ومتميز، وكان يتابع كل شؤون الفرق البحرينية واللاعبين على مدار الساعة، واستطاع أن يقود المشاركة البحرينية التاريخية بـ 17 لعبة رياضية وهي: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى، كرة الطاولة، رفع الأثقال، الدراجات الهوائية، الشراع، التجديف، التايكوندو، الجودو، الجوجيتسو، المصارعة، الملاكمة، الألعاب الإلكترونية، الرماية.. وبوفد بحريني يعد الأكبر في تاريخ البلاد، حيث ضم 232 رياضياً، بين لاعبين وإداريين ومدربين وإعلاميين وطاقم طبي.
لذلك جاءت إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإنجازات البعثة البحرينية في الدورة الآسيوية، أسمى تقدير وتكريم، في ظل دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ما حققته البعثة البحرينية في الدورة الآسيوية يشكل قصة نجاح لوطن سجل مراكز متقدمة ومشرفة، وكان مفاجأة للجميع، ومحل إعجاب وإبهار من القارة الآسيوية، خاصة منتخب كرة اليد الذي فاز بالمركز الثاني آسيويا، بجانب ما تحقق من 20 ميدالية متنوعة، في عدد من الألعاب والمسابقات والمنافسات.
البناء على ما تحقق من إنجاز آسيوي، ينبغي أن يكون قاعدة الانطلاقة والتقدم للمشاركات القادمة، عربيا ودوليا.. وأتصور أن التقرير الذي سترفعه البعثة الرسمية للقيادة الرياضية يجب أن يكون تقريرا استثنائيا، يسجل الإيجابيات، كما يدون الملاحظات، وكذلك هي التوصيات والمقترحات.
ربما كان من صور الدعم المستحقة للفرق البحرينية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، أن تحصل على المكافآت التشجيعية، التي تحفز على الإنجاز المتواصل، والمراكز الأولى دائما.. لأننا في مملكة البحرين لدينا «فريق البحرين»، وشعار: «حب التحدي وعشق الإنجاز».. وكل التحية والتقدير للبعثة البحرينية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.
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