دراسة فرنسية توفر ((وعودا جدية)) بإمكانية تربية الأسماك على القمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويضيف‭ ‬‮«‬كذلك،‭ ‬إنّ‭ ‬تربية‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬قد‭ ‬تشكل‭ ‬عاملاً‭ ‬نفسياً‭ ‬مهماً‮»‬‭. ‬وتقوم‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُرسَل‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬حوض‭ ‬أسماك‭ ‬صغير‭ ‬يبلغ‭ ‬طول‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬منه‭ ‬عشرة‭ ‬سنتيمترات‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬مائتي‭ ‬بيضة‭ ‬سمكة‭. ‬وستنمو‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬لتربية‭ ‬الأحياء‭ ‬المائية‭ ‬مغلق‭ ‬ويُزوّد‭ ‬بالمياه‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬القمر‭. ‬ويقول‭ ‬عالم‭ ‬الأحياء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬نوعية‭ ‬هذه‭ ‬المياه،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬نتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سنصبح‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬سمكة‭ ‬بها‮»‬‭. ‬