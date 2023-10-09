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دراسة فرنسية توفر ((وعودا جدية)) بإمكانية تربية الأسماك على القمر

10/9/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يحاول‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬سيتمكّنون‭ ‬مستقبلاً‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسماك‭ ‬على‭ ‬القمر،‭ ‬إذ‭ ‬درسوا‭ ‬حديثاً‭ ‬مقاومة‭ ‬بيض‭ ‬سمك‭ ‬القاروص‭ ‬للتغيرات‭ ‬في‭ ‬الجاذبية‭. ‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يقول‭ ‬سيريل‭ ‬برزيبيلا،‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬لدى‭ ‬معهد‭ ‬الأبحاث‭ ‬الفرنسي‭ ‬لاستغلال‭ ‬البحار‭ ‬نشر‭ ‬حديثاً‭ ‬مقالة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرونتيرز‭ ‬إن‭ ‬سبايس‭ ‬تكنولوجيز‮»‬،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬واعدة‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬أطلق‭ ‬الباحث‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬الأحياء‭ ‬المائية‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬لونر‭ ‬هاتش‮»‬،‭ ‬مستجيباً‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬أطلقتها‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتقديم‭ ‬أفكار‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تركيب‭ ‬قاعدة‭ ‬على‭ ‬القمر‭. ‬ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬‮«‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬السباق‭ ‬نحو‭ ‬القمر،‭ ‬نتساءل‭ ‬كيف‭ ‬سنمكّن‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬على‭ ‬سطحه‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬راهناً‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬السلطات‭ ‬أو‭ ‬الطماطم‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭. ‬لكنّ‭ ‬هذه‭ ‬الاطعمة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬ألياف‭ ‬مهمة‭ ‬وأحماض‭ ‬أمينية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬حيواني،‭ ‬ولن‭ ‬يُتاح‭ ‬أمام‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬تالياً‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬متوازن‮»‬‭. ‬

ويضيف‭ ‬‮«‬كذلك،‭ ‬إنّ‭ ‬تربية‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬قد‭ ‬تشكل‭ ‬عاملاً‭ ‬نفسياً‭ ‬مهماً‮»‬‭. ‬وتقوم‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُرسَل‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬حوض‭ ‬أسماك‭ ‬صغير‭ ‬يبلغ‭ ‬طول‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬منه‭ ‬عشرة‭ ‬سنتيمترات‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬مائتي‭ ‬بيضة‭ ‬سمكة‭. ‬وستنمو‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬لتربية‭ ‬الأحياء‭ ‬المائية‭ ‬مغلق‭ ‬ويُزوّد‭ ‬بالمياه‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬القمر‭. ‬ويقول‭ ‬عالم‭ ‬الأحياء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬نوعية‭ ‬هذه‭ ‬المياه،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬نتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سنصبح‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬سمكة‭ ‬بها‮»‬‭. ‬

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