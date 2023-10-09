27 قتيلا على الأقل في انزلاق تربة في عاصمة الكاميرون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووقعت‭ ‬الكارثة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬مبانكولو‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬ياوندي‭ ‬إثر‭ ‬انهيار‭ ‬سدّ‭ ‬يحتبس‭ ‬مياه‭ ‬بحيرة‭ ‬اصطناعية‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المرتفعات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الشبكة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬العامة‭ ‬سي‭ ‬إر‭ ‬تي‭ ‬في‭. ‬وقال‭ ‬مساعد‭ ‬قائد‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬الوطنية‭ ‬دافيد‭ ‬بيتاتوا‭ ‬بوفونغ‭ ‬للصحفيين‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬‮«‬انتشلنا‭ ‬15‭ ‬جثة‭ ‬أمس‭ ‬وثماني‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬قليل‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬إدارة‭ ‬المناطق‭ ‬بول‭ ‬أتانغا‭ ‬نجي‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬إلى‭ ‬27‭. ‬