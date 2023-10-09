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27 قتيلا على الأقل في انزلاق تربة في عاصمة الكاميرون

10/9/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬27‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬انزلاق‭ ‬تربة‭ ‬إثر‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ياوندي‭ ‬عاصمة‭ ‬الكاميرون،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬موقتة‭ ‬أعلنها‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الإطفاء‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تنهار‭ ‬أجزاء‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬التربة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬ياوندي‭ ‬جارفة‭ ‬منازل‭ ‬مشيّدة‭ ‬بمواد‭ ‬هشة‭ ‬أحيانا‭ ‬على‭ ‬سفوح‭ ‬التلال‭. ‬

ووقعت‭ ‬الكارثة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬مبانكولو‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬ياوندي‭ ‬إثر‭ ‬انهيار‭ ‬سدّ‭ ‬يحتبس‭ ‬مياه‭ ‬بحيرة‭ ‬اصطناعية‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المرتفعات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الشبكة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬العامة‭ ‬سي‭ ‬إر‭ ‬تي‭ ‬في‭. ‬وقال‭ ‬مساعد‭ ‬قائد‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬الوطنية‭ ‬دافيد‭ ‬بيتاتوا‭ ‬بوفونغ‭ ‬للصحفيين‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬‮«‬انتشلنا‭ ‬15‭ ‬جثة‭ ‬أمس‭ ‬وثماني‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬قليل‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬إدارة‭ ‬المناطق‭ ‬بول‭ ‬أتانغا‭ ‬نجي‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬إلى‭ ‬27‭. ‬

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