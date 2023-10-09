27 قتيلا على الأقل في انزلاق تربة في عاصمة الكاميرون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قضى 27 شخصا على الأقل في انزلاق تربة إثر هطول أمطار غزيرة مساء الأحد في ياوندي عاصمة الكاميرون، وفق حصيلة موقتة أعلنها مسؤول في أجهزة الإطفاء أمس الإثنين. وغالبا ما تنهار أجزاء كاملة من التربة خلال موسم الأمطار في ياوندي جارفة منازل مشيّدة بمواد هشة أحيانا على سفوح التلال.
ووقعت الكارثة مساء الأحد في حي مبانكولو عند أطراف شمال غرب ياوندي إثر انهيار سدّ يحتبس مياه بحيرة اصطناعية أقيمت في المرتفعات، وفق ما أوردت الشبكة التلفزيونية العامة سي إر تي في. وقال مساعد قائد فرق الإطفاء الوطنية دافيد بيتاتوا بوفونغ للصحفيين صباح الإثنين في الموقع «انتشلنا 15 جثة أمس وثماني أخرى هذا الصباح» مؤكدا «نواصل عمليات البحث». وبعد قليل أعلن وزير إدارة المناطق بول أتانغا نجي ارتفاع عدد القتلى إلى 27.
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