تقاعد عبدالنبي أميني بعد 49 عاما من الخدمة في مجموعة فنادق الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬وتولى‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬والقيادية‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬علاقات‭ ‬النزلاء‭ ‬ومدير‭ ‬شؤون‭ ‬الموظفين‭ ‬والتدريب‭ ‬ونائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬السيد‭ ‬أميني‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬بمهارة‭ ‬وعناية‭ ‬عالية‭ ‬ليحقق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬بفضل‭ ‬قيادته‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الواضحة‭.‬

صرح‭ ‬السيد

أميني‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتناني‭ ‬وتقديري‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وباقي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬لمساعيهم‭ ‬الدؤوبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ومنحهم‭ ‬الفرص‭ ‬للإبداع‭ ‬وتولي‭ ‬مناصب‭ ‬عليا‭ ‬وتنفيذية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‮»‬‭.‬