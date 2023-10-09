تقاعد عبدالنبي أميني بعد 49 عاما من الخدمة في مجموعة فنادق الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مجموعة فنادق الخليج -الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين- تقاعد السيد عبدالنبي أميني مستشار المجموعة بعد 49 عاماً من الخدمة المتميزة للمجموعة.
والجدير بالذكر أنه من أوائل الكوادر البحرينية التي انضمت إلى برنامج التدريب الإداري في عام 1974 وتولى بعد ذلك العديد من المناصب الإدارية والقيادية ضمن المجموعة بما في ذلك منصب مدير علاقات النزلاء ومدير شؤون الموظفين والتدريب ونائب المدير العام لفندق الخليج، ومن ثم تولى منصب مدير العمليات الإدارية حيث قاد السيد أميني طاقم العمل بمهارة وعناية عالية ليحقق نتائج متميزة بفضل قيادته والاستراتيجية الواضحة.
صرح السيد
أميني قائلاً: «أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لرئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس لمساعيهم الدؤوبة في دعم الشباب البحريني وصقل مهاراتهم ومنحهم الفرص للإبداع وتولي مناصب عليا وتنفيذية في قطاع الضيافة».
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