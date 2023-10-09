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افتتاح معرض شخصي للفنان جمال عبدالرحيم في مركز الفنون اليوم

10/9/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬تفتتح‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الفنون‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬المعرض‭ ‬الشخصي‭ ‬للفنان‭ ‬جمال‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬سواد‭ ‬اللوحة‭ ‬وبياض‭ ‬الحجر‮»‬‭. ‬ويضم‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬والظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬العالم‭ ‬وألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الحياة‭ ‬والناس‭. ‬ويستمر‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬ويستقبل‭ ‬جمهوره‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬8‭:‬00‭ ‬مساءً‭. ‬الفنان‭ ‬جمال‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬يعدّ‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المعاصرين‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬بصمات‭ ‬فنية‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرسم‭ ‬والنحت‭ ‬والطباعة،‭ ‬ويستلهم‭ ‬أغلب‭ ‬موضوعاته‭ ‬من‭ ‬نسيج‭ ‬الحضارة‭ ‬العربية‭ ‬والتراث‭. ‬شارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬والعربية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وحاز‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬منها‭: ‬جائزة‭ ‬تقديرية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬السنوي‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007م،‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‮»‬‭ ‬بالبحرين‭ ‬2014م‭ ‬وغيرها‭.‬

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