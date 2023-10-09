افتتاح معرض شخصي للفنان جمال عبدالرحيم في مركز الفنون اليوم
التاريخ
10/9/2023 7:12:09 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفتتح هيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم الثلاثاء في مركز الفنون عند الساعة 7 مساءً المعرض الشخصي للفنان جمال عبدالرحيم بعنوان: «سواد اللوحة وبياض الحجر». ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تتناول عدداً من الأحداث والظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم وألقت بظلالها على حركة الحياة والناس. ويستمر المعرض حتى 24 أكتوبر الجاري ويستقبل جمهوره يومياً من الساعة 9:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً. الفنان جمال عبدالرحيم من مواليد مدينة المحرق، يعدّ واحداً من الفنانين المعاصرين الذين يمتلكون بصمات فنية واضحة في مجالات الرسم والنحت والطباعة، ويستلهم أغلب موضوعاته من نسيج الحضارة العربية والتراث. شارك في العديد من المعارض الفنية المحلية والعربية والعالمية، وحاز خلال مسيرته الفنية العديد من الجوائز منها: جائزة تقديرية في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في عام 2007م، جائزة «بيت التمويل الكويتي» بالبحرين 2014م وغيرها.
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