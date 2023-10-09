هند البحرينية تطلق ألبوما جديدا بعد توقف 10 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل
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أعلنت الفنانة هند البحرينية إطلاق ألبومها الغنائي الجديد بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات عن آخر ألبوم غنائي أطلقته.
تعكف الفنانة حاليا على تصوير جزء من أغاني الألبوم، في الوقت الذي صورت أغاني منه في مدينة ماربيا الإسبانية، وبينت: «بعد إضافة أغان جديدة للألبوم، بات لازما أن يتم تصويرها أيضا بعد الانتهاء من تصوير مجموعة في ماربيا».
الألبوم الجديد يشارك فيه نخبة من المبدعين من كتاب وملحنين، من بينهم أسير الرياض. واكتفت هند بالحديث عن مشاركة أسماء معروفة في الألبوم من دون الكشف عن الأسماء. وأفصحت في نفس الوقت عن لحن ضمن الألبوم تم تسجيله في أوركسترا سيمفونية في بلغاريا.
وأضافت: «أعتبر الألبوم ولادة جديدة لهند بعد أكثر من 10 سنوات. الأغاني هي جزء من حياتي طوال تلك السنوات، مشاعر عشتها سواء كانت حبا أو شوقا او فراقا أو ألما او سعادة. ولفتت إلى أن الأغاني التي تم تصويرها لم تعد موجودة في يومنا هذا».
وكانت الفنانة هند البحرينية انتهت مؤخرا من تجهيز أغنيتها الجديدة بعنوان: «أنا خوفي» ضمن أعمال ألبومها الجديد. يذكر أنها قدمت العديد من الأعمال المميزة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في أنحاء الوطن العربي، منها ألبومات: هند 2008 وهند 2012.
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