هند البحرينية تطلق ألبوما جديدا بعد توقف 10 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬الفنانة‭ ‬هند‭ ‬البحرينية‭ ‬إطلاق‭ ‬ألبومها‭ ‬الغنائي‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬ألبوم‭ ‬غنائي‭ ‬أطلقته‭. ‬

تعكف‭ ‬الفنانة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أغاني‭ ‬الألبوم،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬صورت‭ ‬أغاني‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماربيا‭ ‬الإسبانية،‭ ‬وبينت‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬إضافة‭ ‬أغان‭ ‬جديدة‭ ‬للألبوم،‭ ‬بات‭ ‬لازما‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تصويرها‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬ماربيا‮»‬‭.‬

الألبوم‭ ‬الجديد‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬وملحنين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أسير‭ ‬الرياض‭. ‬واكتفت‭ ‬هند‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬أسماء‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬الألبوم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الأسماء‭. ‬وأفصحت‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬عن‭ ‬لحن‭ ‬ضمن‭ ‬الألبوم‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬أوركسترا‭ ‬سيمفونية‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أعتبر‭ ‬الألبوم‭ ‬ولادة‭ ‬جديدة‭ ‬لهند‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬الأغاني‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حياتي‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬السنوات،‭ ‬مشاعر‭ ‬عشتها‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬حبا‭ ‬أو‭ ‬شوقا‭ ‬او‭ ‬فراقا‭ ‬أو‭ ‬ألما‭ ‬او‭ ‬سعادة‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصويرها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الفنانة‭ ‬هند‭ ‬البحرينية‭ ‬انتهت‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬خوفي‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬ألبومها‭ ‬الجديد‭. ‬يذكر‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬إعجاب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬منها‭ ‬ألبومات‭: ‬هند‭ ‬2008‭ ‬وهند‭ ‬2012‭.‬