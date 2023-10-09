جمعية سرطان الثدي البحرينية Think Pink

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الدكتورة جولي سباركل: ثقتكم في فريقنا منالمتطوعين وراء المزيد من العمل والنجاح





‭(‬ثينك‭ ‬بينك‭) ‬جمعية‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬البحرينية‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬التبرعات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬متعلقة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬تصرح‭ ‬الدكتورة‭ ‬جولي‭ ‬سباركل‭ ‬المؤسسة‭ ‬لجمعية‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ Think ‭ ‬ pink ‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريع‭ ‬الدعم‭ ‬للمؤسسة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وما‭ ‬تحتاج‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للاستمرار‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬حديثها‭ ‬معنا‭ ‬قائلة‭:‬

ونحن‭ ‬ننتقل‭ ‬إلى‭ ‬عامنا‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ Thinking ‭ ‬ Pink ‮»‬‭ ‬ودعما‭ ‬للمجتمع،‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نفكر‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬أوصلنا‭ ‬إلى‭ ‬مكانتنا‭ ‬الحالية،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬نفسه‭ ‬واستمددنا‭ ‬منه‭ ‬قوتنا‭ ‬وتصميمنا‭. ‬

نعيش‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يحيط‭ ‬بنا‭ ‬العديد‭ ‬ممن‭ ‬عانوا‭ ‬أو‭ ‬احد‭ ‬اقربائهم‭ ‬بتجربة‭ ‬التشخيص‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭. ‬ولقد‭ ‬انتقلنا‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬كلمة‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬خطابنا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يدعمنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬رجالًا‭ ‬ونساءً،‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬مصطلح‭ (‬ Think ‭ ‬ Pink ‭) ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬مرتبط‭ ‬بأي‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬أو‭ ‬إقليمية‭ ‬أو‭ ‬محلية‭ ‬أخرى،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬جمعية‭ ‬مستقلة‭ ‬مسجلة‭ ‬خاصة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

إن‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬وضعتموها‭ ‬في‭ ‬فريقنا‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬19‭ ‬عامًا،‭ ‬تدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

ولقد‭ ‬أصبح‭ (‬ Think ‭ ‬ Pink ‭) ‬اسمًا‭ ‬معروفا‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وهي‭ ‬جمعية‭ ‬موثوق‭ ‬بها‭ ‬نضع‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدماتنا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‭. ‬

نقدم‭ ‬دعمنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭: ‬التوعية‭ ‬والتعليم‭ ‬والبحث‭ ‬فقادنا‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬النظراء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬ويضمن‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬إما‭ ‬ضمن‭ ‬إرشاداتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬أو‭ ‬تطبيقنا‭ ‬المجاني‭ ‬للهاتف‭ ‬المحمول‭ (‬ iCheck ‭-‬ Think ‭ ‬ Pink ‭) ‬أصبح‭ ‬مدرجا‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬للمريض‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬وحديثة‭ ‬ولها‭ ‬صدى‭ ‬محلي،‭ ‬وباللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭.‬

هدف‭ ‬الجمعية‭ ‬2023

هدفنا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬دعم‭ ‬مشروع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬المحلي،‭ ‬والذي‭ ‬سيسمح‭ ‬لنا‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬الرقمي‭ ‬1 , 5‭ ‬ T ‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬شراؤه‭ ‬بتبرعاتكم‭.‬

‭ ‬يستخدم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬ويتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بدعم‭ ‬وتأييد‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬سيدعم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مصوري‭ ‬الأشعة،‭ ‬وسيتضمن‭ ‬التدريب‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

بالنسبة‭ ‬للمرضى‭ ‬فهو‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬انتظار‭ ‬النتائج‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مؤسستنا‭ ‬الخيرية‭ ‬وندفع‭ ‬تكاليفها‭ ‬للمرضى‭ ‬وأفراد‭ ‬الأسرة‭.‬

وشددت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جولي‭ ‬على‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تبرعاتكم‭ ‬موضحة،‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«الغسيل‭ ‬الوردي‮»‬‭ ‬فما‭ ‬لم‭ ‬تشاهد‭ ‬الشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬على‭ ‬منصتنا‭ ‬الرسمية‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬فعاليات‭ ‬وبرامج‭ ‬رسمية‭ ‬تدعمها‭ ‬مؤسستنا‭ ‬الخيرية‭.‬

تذكر‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬ينتهي‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬سيستمر‭ ‬تشخيص‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬كن‭ ‬واعيًا‭ ‬نشطا‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وقل‭ ‬معنا‭ (‬انا‭ ‬افحص‭ - ‬ I ‭ ‬ Check ‭) ‬واستخدم‭ ‬الدعم‭ ‬المجاني‭ ‬الذي‭ ‬نقدمه،‭ ‬والتي‭ ‬قمت‭ ‬بدعمها‭ ‬والتبرع‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنين‭.‬