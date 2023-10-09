جمعية سرطان الثدي البحرينية Think Pink

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الدكتورة جولي سباركل: ثقتكم في فريقنا من
المتطوعين وراء المزيد من العمل والنجاح
(ثينك بينك) جمعية سرطان الثدي البحرينية هي مؤسسة غير ربحية تحرص على توجيه التبرعات المالية في عدة مجالات متعلقة بسرطان الثدي على مدار العام في جميع أنحاء المملكة. في المقال التالي تصرح الدكتورة جولي سباركل المؤسسة لجمعية سرطان الثدي Think pink عن أحدث مشاريع الدعم للمؤسسة في شهر أكتوبر هذا العام وما تحتاج اليه من الشراكة الاجتماعية للاستمرار والتي بدأت حديثها معنا قائلة:
ونحن ننتقل إلى عامنا التاسع عشر من مبادرة « Thinking Pink » ودعما للمجتمع، ما زلنا نفكر دائمًا في المسار الذي أوصلنا إلى مكانتنا الحالية، والذي كان بدعم من المجتمع نفسه واستمددنا منه قوتنا وتصميمنا.
نعيش الآن في وقت يحيط بنا العديد ممن عانوا أو احد اقربائهم بتجربة التشخيص أو العلاج من مرض سرطان الثدي. ولقد انتقلنا من مجرد كلمة محظورة في خطابنا، إلى أن يدعمنا العديد من رواد الأعمال الشباب رجالًا ونساءً، في شهر أكتوبر وعلى مدار العام.
وأضافت «تم اختيار مصطلح ( Think Pink ) في البحرين عام 2004، وهو غير مرتبط بأي منظمة دولية أو إقليمية أو محلية أخرى، بل هي جمعية مستقلة مسجلة خاصة داخل مملكة البحرين.
إن الثقة التي وضعتموها في فريقنا من المتطوعين على مدار 19 عامًا، تدفعنا إلى المزيد من العمل».
ولقد أصبح ( Think Pink ) اسمًا معروفا داخل المملكة وهي جمعية موثوق بها نضع المستفيدين من خدماتنا في قلب كل ما نقوم به.
نقدم دعمنا من خلال ثلاث ركائز: التوعية والتعليم والبحث فقادنا إلى مراجعة النظراء على المستوى الدولي ويضمن أن المعلومات التي نقدمها إما ضمن إرشاداتنا الوطنية لسرطان الثدي، أو تطبيقنا المجاني للهاتف المحمول ( iCheck - Think Pink ) أصبح مدرجا من الأدوات المساعدة في اتخاذ القرار للمريض بصورة قوية وحديثة ولها صدى محلي، وباللغتين العربية والإنجليزية.
هدف الجمعية 2023
هدفنا في عام 2023 دعم مشروع البحث العلمي المحلي، والذي سيسمح لنا باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الرقمي 1 , 5 T وقد تم شراؤه بتبرعاتكم.
يستخدم هذا المشروع كلاً من الابتكار والتكنولوجيا ويتم تنفيذه بدعم وتأييد من الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، سيدعم هذا المشروع مصوري الأشعة، وسيتضمن التدريب الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
بالنسبة للمرضى فهو يقلل من وقت انتظار النتائج بنسبة 30 % .
ويأتي هذا المشروع على رأس جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مؤسستنا الخيرية وندفع تكاليفها للمرضى وأفراد الأسرة.
وشددت الدكتورة جولي على التدقيق في مسار تبرعاتكم موضحة، حيث ظهر ما يسمى بـ«الغسيل الوردي» فما لم تشاهد الشركاء المحليين على منصتنا الرسمية فهي ليست فعاليات وبرامج رسمية تدعمها مؤسستنا الخيرية.
تذكر أنه عندما ينتهي شهر أكتوبر سيستمر تشخيص كل من الرجال والنساء على مدار العام. كن واعيًا نشطا طوال العام وليس فقط خلال شهر أكتوبر، وقل معنا (انا افحص - I Check ) واستخدم الدعم المجاني الذي نقدمه، والتي قمت بدعمها والتبرع لها على مدار السنين.
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