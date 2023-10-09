يورتشيفيتش يستدعي تشكيلته الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بيروت
, 9-10-2023 (أ ف ب): وجه المدير الفني الجديد لمنتخب لبنان الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش الدعوة إلى 28 لاعباً للانخراط في معسكر تحضيري، استعداداً لمواجهة منتخب مونتينغرو على ملعب «غرادسكي» في العاصمة بودغوريتسا الخميس المقبل، ثم لمواجهة الإماراتي في دبي في 17 أكتوبر الجاري.
ويأتي المعسكر والمباراتان في إطار استعدادات منتخب »رجال الأرز« للاستحقاقات المقبلة، حيث يستهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ سيواجه نظيره الفلسطيني في 16 تشرين الثاني/نوفمبر في الإمارات، وبعد خمسة أيام مع المتأهل من مواجهة الدور التمهيدي بين بنغلادش والمالديف ضمن مباريات المجموعة التاسعة.
كما يستعد منتخب لبنان لخوض نهائيات كأس الأمم الآسيوية مطلع العام المقبل في قطر، حيث سيخوض مباراة الافتتاح على ملعب لوسيل المونديالي ضد نظيره »العنابي« في 12 يناير 2024 ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الصين وطاجيكستان.
وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد أسند مهمة الإشراف على المنتخب إلى الكرواتي يورتشيفيتش بدلاً من الصربي ألكسندر إيليتش بسبب تواضع النتائج في الأشهر الأخيرة.
ويعول يورتشيفيتش على هاتين المباراتين كثيراً لوضع استراتيجيته للفترة المقبلة برغم ضيق الوقت، وأضاف في مؤتمر صحفي لدى تقديمه قال: «المباراتان ضد مونتينغرو والإمارات مهمتان للغاية بالنسبة إلي إذ سأختبر فيهما الفريق حيث سأعول فيهما على اللاعبين الموجودين حالياً، لأحدد النواقص والثغر».
وأعاد الكرواتي عدداً من اللاعبين الذين ابتعدوا في فترات سابقة عن المنتخب، في مقدمهم ظهير نادي الأنصار نصار نصار، فيما يغيب عدد من المحترفين أبرزهم ألكسندر سكر المحترف في يونيفرسيتاريو البيروفي ودانيال لحود (أتلانتي المكسيكي) ومحمد علي الدهيني (تيلبورغ السويدي).
وضمت التشكيلة:
حراس المرمى: مهدي خليل (الفيصلي الأردني)، علي السبع (النجمة)، مصطفى مطر (العهد)، انطوان الدويهي (السلام زغرتا).
للدفاع: قاسم الزين وعبدالله مغربي وسعيد عواضة (النجمة)، جورج ملكي وخليل خميس وحسين الزين (العهد)، نصار نصار (الأنصار) ومحمد حايك (البرج).
للوسط: حسن كوراني ومهدي الزين (النجمة)، يحيى الهندي وعلي طنيش ونادر مطر (الأنصار)، محمد حيدر ووليد شور وحسن سرور (العهد)، وجهاد أيوب (سيلمان الإندونيسي).
للهجوم: حسن معتوق (الأنصار) علي الحاج وكريم درويش (العهد) هلال الحلوة (البرج)، باسل جرادي (بانكوك يونايتد التايلاندي) وحسن سعد (بينانغ الماليزي) خليل بدر (النجمة).
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