يورتشيفيتش يستدعي تشكيلته الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭,‬

ويأتي‭ ‬المعسكر‭ ‬والمباراتان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعدادات‭ ‬منتخب‭ ‬‮»‬رجال‭ ‬الأرز‮«‬‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬يستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬إذ‭ ‬سيواجه‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬مع‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بين‭ ‬بنغلادش‭ ‬والمالديف‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭.‬

كما‭ ‬يستعد‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬لخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراة‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬المونديالي‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬‮»‬العنابي‮«‬‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬الصين‭ ‬وطاجيكستان‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أسند‭ ‬مهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الكرواتي‭ ‬يورتشيفيتش‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬إيليتش‭ ‬بسبب‭ ‬تواضع‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويعول‭ ‬يورتشيفيتش‭ ‬على‭ ‬هاتين‭ ‬المباراتين‭ ‬كثيراً‭ ‬لوضع‭ ‬استراتيجيته‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬برغم‭ ‬ضيق‭ ‬الوقت،‭ ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬لدى‭ ‬تقديمه‭ ‬قال‭: ‬‮«‬المباراتان‭ ‬ضد‭ ‬مونتينغرو‭ ‬والإمارات‭ ‬مهمتان‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬إذ‭ ‬سأختبر‭ ‬فيهما‭ ‬الفريق‭ ‬حيث‭ ‬سأعول‭ ‬فيهما‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموجودين‭ ‬حالياً،‭ ‬لأحدد‭ ‬النواقص‭ ‬والثغر‮»‬‭.‬

وأعاد‭ ‬الكرواتي‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬ابتعدوا‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬سابقة‭ ‬عن‭ ‬المنتخب،‭ ‬في‭ ‬مقدمهم‭ ‬ظهير‭ ‬نادي‭ ‬الأنصار‭ ‬نصار‭ ‬نصار،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬أبرزهم‭ ‬ألكسندر‭ ‬سكر‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬يونيفرسيتاريو‭ ‬البيروفي‭ ‬ودانيال‭ ‬لحود‭ (‬أتلانتي‭ ‬المكسيكي‭) ‬ومحمد‭ ‬علي‭ ‬الدهيني‭ (‬تيلبورغ‭ ‬السويدي‭).‬

وضمت‭ ‬التشكيلة‭:

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حراس‭ ‬المرمى‭: ‬مهدي‭ ‬خليل‭ (‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬السبع‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬مصطفى‭ ‬مطر‭ (‬العهد‭)‬،‭ ‬انطوان‭ ‬الدويهي‭ (‬السلام‭ ‬زغرتا‭).‬

للدفاع‭: ‬قاسم‭ ‬الزين‭ ‬وعبدالله‭ ‬مغربي‭ ‬وسعيد‭ ‬عواضة‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬جورج‭ ‬ملكي‭ ‬وخليل‭ ‬خميس‭ ‬وحسين‭ ‬الزين‭ (‬العهد‭)‬،‭ ‬نصار‭ ‬نصار‭ (‬الأنصار‭) ‬ومحمد‭ ‬حايك‭ (‬البرج‭).‬

للوسط‭: ‬حسن‭ ‬كوراني‭ ‬ومهدي‭ ‬الزين‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬يحيى‭ ‬الهندي‭ ‬وعلي‭ ‬طنيش‭ ‬ونادر‭ ‬مطر‭ (‬الأنصار‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬حيدر‭ ‬ووليد‭ ‬شور‭ ‬وحسن‭ ‬سرور‭ (‬العهد‭)‬،‭ ‬وجهاد‭ ‬أيوب‭ (‬سيلمان‭ ‬الإندونيسي‭).‬

للهجوم‭: ‬حسن‭ ‬معتوق‭ (‬الأنصار‭) ‬علي‭ ‬الحاج‭ ‬وكريم‭ ‬درويش‭ (‬العهد‭) ‬هلال‭ ‬الحلوة‭ (‬البرج‭)‬،‭ ‬باسل‭ ‬جرادي‭ (‬بانكوك‭ ‬يونايتد‭ ‬التايلاندي‭) ‬وحسن‭ ‬سعد‭ (‬بينانغ‭ ‬الماليزي‭) ‬خليل‭ ‬بدر‭ (‬النجمة‭).‬