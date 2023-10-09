جرسبيك يعود إلى تدريبات هيرتا برلين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬جرسبيك‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مران‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬غير‭ ‬الدوليين‭.‬

وقال‭ ‬بال‭ ‬دارداي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ : ‬‮«‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬المحادثة‭ ‬الأولى‭. ‬تحدثنا‭ ‬أيضا‭ ‬للفريق‭ ‬أن‭ ‬ماريوس‭ ‬سيتدرب‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬ماريوس‭ ‬أن‭ ‬يتوخى‭ ‬الحذر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

واتهمت‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬جرسبيك‭ ‬بإحداث‭ ‬أذى‭ ‬جسدي‭ ‬خطير‭ ‬لدخوله‭ ‬في‭ ‬شجار‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬نمساوي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تسيل‭ ‬أم‭ ‬زيه‭ ‬حيث‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المشاجرة‭ ‬تعرض‭ ‬الضحية‭ ‬لكسر‭ ‬بالفك‭ ‬وإصابات‭ ‬أخرى‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬جرسبيك‭ ‬الحبس‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬ولكنه‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬واعتذر‭ ‬للضحية‭. ‬وتم‭ ‬تغريمه‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬42300‭ ‬دولار‭) ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬سجل‭ ‬إجرامي‭.‬

وقام‭ ‬فريق‭ ‬هيرتا‭ ‬بإيقاف‭ ‬جرسبيك‭ ‬عقب‭ ‬الواقعة‭ ‬ولكنه‭ ‬أعطاه‭ ‬فرصة‭ ‬ثانية‭ ‬عقب‭ ‬الحكم‭ ‬‮«‬وسط‭ ‬قواعد‭ ‬صارمة‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬أمام‭ ‬العامة‭ ‬وفي‭ ‬الحياة‭ ‬الشخصية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دارداي‭ ‬إن‭ ‬جرسبيك‭ ‬قد‭ ‬يلعب‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬تنس‭ ‬بوروسيا‭ ‬برلين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬لأن‭ ‬تيارك‭ ‬إرسنت‭ ‬متواجد‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬ولكن‭ ‬دارداي‭ ‬أشار‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إرنست‭ ‬سيظل‭ ‬الخيار‭ ‬الأساسي‭ ‬للفريق‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬به‭.‬



