جرسبيك يعود إلى تدريبات هيرتا برلين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برلين (د ب أ): عاد الحارس ماريوس جرسبيك إلى تدريبات فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، أمس الاثنين، بعدما اضطر للمثول أمام محكمة في النمسا
مؤخرا، بسبب مشاجرة مع رجل خلال معسكر إعداد الفريق في فترة ما قبل الموسم.
وشارك جرسبيك 28 عاما في جزء من مران لاعبي الفريق المنافس بدوري الدرجة الثانية، غير الدوليين.
وقال بال دارداي المدير الفني : «شهد اليوم المحادثة الأولى. تحدثنا أيضا للفريق أن ماريوس سيتدرب. يجب على ماريوس أن يتوخى الحذر في المستقبل».
واتهمت النيابة في النمسا جرسبيك بإحداث أذى جسدي خطير لدخوله في شجار مع رجل نمساوي في منتصف يوليو الماضي في مدينة تسيل أم زيه حيث نتج عن هذه المشاجرة تعرض الضحية لكسر بالفك وإصابات أخرى.
وكان من الممكن أن يواجه جرسبيك الحبس لمدة خمسة أعوام ولكنه أعرب عن أسفه في المحكمة واعتذر للضحية. وتم تغريمه 40 ألف يورو (42300 دولار) ولن يكون له سجل إجرامي.
وقام فريق هيرتا بإيقاف جرسبيك عقب الواقعة ولكنه أعطاه فرصة ثانية عقب الحكم «وسط قواعد صارمة بشأن كيفية التعامل أمام العامة وفي الحياة الشخصية».
وقال دارداي إن جرسبيك قد يلعب المباراة الودية أمام تنس بوروسيا برلين يوم الخميس لأن تيارك إرسنت متواجد مع منتخب بلاده، ولكن دارداي أشار أيضا إلى أن إرنست سيظل الخيار الأساسي للفريق لأن هناك ثقة كبيرة به.
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