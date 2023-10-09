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توخيل يرد على جماهير بايرن ميونخ

10/9/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميونخ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعربت‭ ‬جماهير‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬عن‭ ‬اعتراضها‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬فرايبورج‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬لافتة،‭ ‬جذبت‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬حادّا‭ ‬من‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭.‬

وكُتب‭ ‬على‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬لا‭ ‬مكان‭ ‬للخاسرين‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬كانت‭ ‬موجهة‭ ‬تجاه‭ ‬المدافع‭ ‬جيروم‭ ‬بواتينج‭ ‬ومسؤول‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ماكس‭ ‬إيبرل‭.‬

وكان‭ ‬بايرن‭ ‬يدرس‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬بواتينج،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬حر،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتدرب‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬قرر‭ ‬النادي‭ ‬عدم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭.‬

واحتجّت‭ ‬الجماهير‭ ‬والجمعيات‭ ‬الحقوقية‭ ‬لأن‭ ‬بواتينج،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬2021،‭ ‬يواجه‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أخرى‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬شريكته‭ ‬وأمّ‭ ‬أولاده‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭ ‬ضد‭ ‬بواتينج‭.‬

وانتشرت‭ ‬شائعات‭ ‬أن‭ ‬إيبرل‭ ‬مرشح‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬عقب‭ ‬انفصاله‭ ‬عن‭ ‬لايبزج‭ ‬مؤخرا،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭.‬

وعقب‭ ‬المباراة،‭ ‬أعرب‭ ‬توخيل‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تفهمه‭ ‬كثيرا‭ ‬للاحتجاجات،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الإهانة‭ ‬وكانت‭ ‬مجهلة‭ ‬وعدائية‭.‬

وقال‭ ‬توخيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬الأزمات‭ ‬القانونية‭ ‬لبواتينج‭ ‬كانت‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تعاقد‭ ‬بايرن‭ ‬معه‭.‬

وقال‭ ‬هيربرت‭ ‬هاينر‭ ‬رئيس‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬إن‭ ‬الامر‭ ‬متروك‭ ‬لتفسير‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬اللافتة‭ ‬موجهة‭ ‬لبواتينج‭ ‬وإيبرل‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬التعليق‭ ‬عليها‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬قيما‭ ‬في‭ ‬بايرن،‭ ‬ونحن‭ ‬نتبعها‭. ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬قررنا‭ ‬عدم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬جيروم‭ ‬بواتينج‭. ‬وبهذا‭ ‬تكون‭ ‬المسألة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬قد‭ ‬أغلقت‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

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