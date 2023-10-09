ناجلسمان يتفهم الانتقادات الموجهة لرحلة المنتخب الألماني لأمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فرانكفورت - (د ب أ): أعرب جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني لكرة القدم عن تفهمه للانتقادات الموجهة لرحلة الفريق إلى الولايات المتحدة ولكنه في نفس الوقت يريد أن يستغل الموقف إلى أقصى درجة.
وغادر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة أمس الاثنين وسيلعب مباراتين وديتين في هارتفورد أمام المنتخب الأمريكي يوم السبت وأمام المنتخب المكسيكي بعدها بثلاثة أيام في فيلادلفيا.
وأثارت الرحلة جدلا كبيرا لأنها تأتي في منتصف الموسم بالنسبة إلى الأندية، حيث سيخوض الفريق رحلات طيران طويلة مقارنة باللعب في ألمانيا أو في أي دولة أوروبية.
ووجهت العديد من الأندية انتقادات للرحلة بما فيها بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وبوروسيا دورتموند، الذي يخوض مباراته المقبلة في اليوم التالي من عودة بعثة المنتخب.
وأكد ناجلسمان امس الاثنين قبل السفر: «على الأرجح كنت سأقول نفس ما قيل إذا كنت أتولى تدريب أي ناد».
وقال ناجلسمان إن الهدف هو عودة اللاعبين، الأسبوع المقبل، بأفضل جاهزية وصحة قدر الإمكان. كما أنه استدعى للرحلة قائمة أكبر من المعتاد تضم 26 لاعبا.
وعجز ناجلسمان عن قطع وعد لدورتموند بتقليص وقت مشاركة لاعبي الفريق الأربعة أمام المكسيك، لأنه يريد أن يدفع بفريق جيد للغاية في هذه المباراة مثلما سيحدث في مباراة أمريكا.
وستكون مواجهتا الولايات المتحدة والمكسيك هي الأولى لناجلسمان، مدرب بايرن السابق، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي خلفا لهانسي فليك، وهدفه هو إعادة المنتخب الألماني لتحقيق نتائج إيجابية قبل خوض منافسات بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.
وقال ناجلسمان: «كلنا نشعر أن علينا مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل أداء من أجل ألمانيا. لذلك، يجب أن نستغل الوقت بطريقة إيجابية».
وأضاف ناجلسمان أنه وأفراد جهازه يريدون أن يصنعوا هيكلا أساسيا ولكن سيكون هناك حاجة إلى المزيد من المباريات لتطوير الفريق.
وقال المدير الفني إن كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال، سيصل متأخرا يومين بسبب إجرائه جراحة في الأسنان في عطلة نهاية الأسبوع، ولكنه أكد جاهزية ماتس هوميلز مدافع دورتموند رغم بعض المشكلات العضلية.
وقال ناجلسمان إن الفريق بحاجة إلى لاعبين مثل هوميلز، الفائز بكأس العالم 2014 الذي شارك لآخر مرة مع المنتخب في عام 2021: «يمكنهم تحمل المسؤولية. ماتس سيكون حريصا على لعب دور قيادي».
وأضاف المدرب أنه حصل على راحة كافية بعد إقالته من تدريب بايرن بنهاية مارس الماضي، وأنه يتطلع بشدة إلى العمل مع الفريق أو أن يعود إلى الملاعب.
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