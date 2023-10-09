ناجلسمان يتفهم الانتقادات الموجهة لرحلة المنتخب الألماني لأمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وغادر‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬وسيلعب‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬في‭ ‬هارتفورد‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وأمام‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭.‬

وأثارت‭ ‬الرحلة‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا‭ ‬لأنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأندية،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬الفريق‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬طويلة‭ ‬مقارنة‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية‭.‬

ووجهت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬انتقادات‭ ‬للرحلة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭.‬

وأكد‭ ‬ناجلسمان‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭: ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬كنت‭ ‬سأقول‭ ‬نفس‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أتولى‭ ‬تدريب‭ ‬أي‭ ‬ناد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ناجلسمان‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬عودة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬بأفضل‭ ‬جاهزية‭ ‬وصحة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬استدعى‭ ‬للرحلة‭ ‬قائمة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬تضم‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭.‬

وعجز‭ ‬ناجلسمان‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬وعد‭ ‬لدورتموند‭ ‬بتقليص‭ ‬وقت‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الأربعة‭ ‬أمام‭ ‬المكسيك،‭ ‬لأنه‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬بفريق‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬مثلما‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أمريكا‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهتا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لناجلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬تعيينه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬خلفا‭ ‬لهانسي‭ ‬فليك،‭ ‬وهدفه‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬ناجلسمان‭: ‬‮«‬كلنا‭ ‬نشعر‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ألمانيا‭. ‬لذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستغل‭ ‬الوقت‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ناجلسمان‭ ‬أنه‭ ‬وأفراد‭ ‬جهازه‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يصنعوا‭ ‬هيكلا‭ ‬أساسيا‭ ‬ولكن‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬لتطوير‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬إن‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتز،‭ ‬مهاجم‭ ‬أرسنال،‭ ‬سيصل‭ ‬متأخرا‭ ‬يومين‭ ‬بسبب‭ ‬إجرائه‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ولكنه‭ ‬أكد‭ ‬جاهزية‭ ‬ماتس‭ ‬هوميلز‭ ‬مدافع‭ ‬دورتموند‭ ‬رغم‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬العضلية‭.‬

وقال‭ ‬ناجلسمان‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبين‭ ‬مثل‭ ‬هوميلز،‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬لآخر‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭: ‬‮«‬يمكنهم‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭. ‬ماتس‭ ‬سيكون‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬قيادي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬كافية‭ ‬بعد‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬بايرن‭ ‬بنهاية‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬وأنه‭ ‬يتطلع‭ ‬بشدة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭.‬



