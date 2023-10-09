محاكمة شبكة ترويج وتعاطي مخدرات تضم 16 متهما

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- Akhbar Al Khaleej) بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة خلية إجرامية تضم 16 متهما تتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة لاعتيادهم بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيث حضر المتهمون جلسة أمس وانكروا تهم البيع وأقروا جميعا بالتعاطي.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات سرية تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي وبإجراء المزيد من التحريات تبين أن من الأول حتى الرابع يقومون بالبيع والترويج بينما باقي المتهمين اعتادوا تعاطي المواد المخدرة، كما دلت التحريات على بيانات سكنهم وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبط الأول في مركبته الخاصة وكان بحالة غير طبيعية وعثر بحوزته على المادة المخدرة.
فيما تم القبض على المتهم الثاني وبتفتيشه عثر على حقيبة يد صغيرة الحجم تحتوي على أقراص طبية تبين أنها مواد مخدرة وأدوات لتعاطي المواد المخدرة، فيما تم التوصل إلى باقي المتهمين تباعا.
واعترف المتهم أمام النيابة العامة بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار فيما اعترف باقي المتهمون على تعاطي المواد المخدرة واعتياد ترويجها عن طريق البريد الميت بمقابل مادي بين 10 و15 دينارا، فيما اعترف باقي المتهمين من الخامس حتى الأخير بالتعاطي.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الرابع تهم حيازة المواد المخدرة الماريجوانا والهيروين والحشيش بقصد الاتجار وبقصد التعاطي، كما أسندت لباقي المتهمين تهم حيازة المواد المخدرة وزراعتها بقصد الاتجار والترويج والتعاطي وتهم حيازة المواد الإباحية بداخل جهاز تقنية المعلومات، وتهم إعداد السكن دون مقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة.
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