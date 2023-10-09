محاكمة شبكة ترويج وتعاطي مخدرات تضم 16 متهما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تلقت‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬تقوم‭ ‬بحيازة‭ ‬وإحراز‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬البيع‭ ‬والتعاطي‭ ‬وبإجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التحريات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬يقومون‭ ‬بالبيع‭ ‬والترويج‭ ‬بينما‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬اعتادوا‭ ‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬كما‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬سكنهم‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وتم‭ ‬ضبط‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مركبته‭ ‬الخاصة‭ ‬وكان‭ ‬بحالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬وعثر‭ ‬بحوزته‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭.‬

فيما‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬حقيبة‭ ‬يد‭ ‬صغيرة‭ ‬الحجم‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أقراص‭ ‬طبية‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬وأدوات‭ ‬لتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬تباعا‭.‬

واعترف‭ ‬المتهم‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحيازته‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬فيما‭ ‬اعترف‭ ‬باقي‭ ‬المتهمون‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬واعتياد‭ ‬ترويجها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭ ‬بمقابل‭ ‬مادي‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و15‭ ‬دينارا،‭ ‬فيما‭ ‬اعترف‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬حتى‭ ‬الأخير‭ ‬بالتعاطي‭.‬

وقد‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمين‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬تهم‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬والهيروين‭ ‬والحشيش‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬وبقصد‭ ‬التعاطي،‭ ‬كما‭ ‬أسندت‭ ‬لباقي‭ ‬المتهمين‭ ‬تهم‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وزراعتها‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬والترويج‭ ‬والتعاطي‭ ‬وتهم‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬الإباحية‭ ‬بداخل‭ ‬جهاز‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتهم‭ ‬إعداد‭ ‬السكن‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬مكانا‭ ‬لتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭. ‬