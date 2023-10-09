اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخـارجـيـة لبـحث العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬مندوب‭ ‬فلسطين‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬السفير‭ ‬مهند‭ ‬العكلوك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬سيعقدون‭ ‬اجتماعا‭ (‬الأربعاء‭) ‬لبحث‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬العكلوك‭: ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬مذكرة‭ ‬تتضمن‭ ‬طلب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬موعد‭ ‬ممكن،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التحرك‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومساءلة‭ ‬مرتكبيه،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬المرتكز‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تصعيد‭ ‬اقتحامات‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬آلاف‭ ‬المستوطنين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬ورعاية‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وتصاعد‭ ‬الاقتحامات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للمدن‭ ‬والقرى‭ ‬والمخيمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وسياسة‭ ‬الاغتيالات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تصرّ‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬الإمعان‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وكسر‭ ‬إرادتهم‭ ‬وتدمير‭ ‬مقدراتهم‭ ‬وممتلكاتهم‭.‬

وفي‭ ‬موسكو‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والجامعة‭ ‬ستعملان‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ستعملان‭ ‬أولا‭ ‬لوقف‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬سلاما‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬وحل‭ ‬مشكلة‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‮»‬‭. ‬

مؤيدًا‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات،‭ ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬‮«‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للنزاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬وإيجاد‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬سياسية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ترفض‭ ‬العنف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجانبين‮»‬‭. ‬

وتواصل‭ ‬القتال‭ ‬أمس‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬للعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬المباغتة‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬الحركة،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬قصفه‭ ‬المكثف‭ ‬لمختلف‭ ‬انحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬