اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخـارجـيـة لبـحث العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أنه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا الأربعاء، بناء على طلب دولة فلسطين برئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري؛ وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.
من جهته، أوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريحات صحفية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا (الأربعاء) لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال العكلوك: تم تقديم مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، موضحاً أن الاجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات.
وأشار إلى أن إسرائيل تصرّ على سياسة الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.
وفي موسكو أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن روسيا والجامعة ستعملان على «وقف إراقة الدماء» في غزة وإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الروسي: «إنني واثق من أن روسيا والجامعة العربية ستعملان أولا لوقف إراقة الدماء» بالتعاون مع الدول التي تريد «سلاما دائما في الشرق الأوسط».
واعتبر «من الضروري ليس فقط وقف القتال وحل مشكلة المدنيين» بل أيضا «تحديد السبب وراء عدم إمكانية حل المشكلة».
مؤيدًا هذه التصريحات، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إيجاد «حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي» وإيجاد «آفاق سياسية».
وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية ترفض العنف «من الجانبين».
وتواصل القتال أمس بين عناصر حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة التي شنّتها الحركة، فيما واصل الاحتلال قصفه المكثف لمختلف انحاء قطاع غزة.
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