Tuesday, 10 October 2023 03:29 GMT

اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخـارجـيـة لبـحث العدوان الإسرائيلي على غزة

10/9/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬السفير‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬أنه‭ ‬تقرر‭ ‬عقد‭ ‬الدورة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬برئاسة‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬لدورة‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري؛‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التحرك‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬مندوب‭ ‬فلسطين‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬السفير‭ ‬مهند‭ ‬العكلوك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬سيعقدون‭ ‬اجتماعا‭ (‬الأربعاء‭) ‬لبحث‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬العكلوك‭: ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬مذكرة‭ ‬تتضمن‭ ‬طلب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬موعد‭ ‬ممكن،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التحرك‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومساءلة‭ ‬مرتكبيه،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬المرتكز‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تصعيد‭ ‬اقتحامات‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬آلاف‭ ‬المستوطنين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬ورعاية‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وتصاعد‭ ‬الاقتحامات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للمدن‭ ‬والقرى‭ ‬والمخيمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وسياسة‭ ‬الاغتيالات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تصرّ‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬الإمعان‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وكسر‭ ‬إرادتهم‭ ‬وتدمير‭ ‬مقدراتهم‭ ‬وممتلكاتهم‭.‬

وفي‭ ‬موسكو‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والجامعة‭ ‬ستعملان‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ستعملان‭ ‬أولا‭ ‬لوقف‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬سلاما‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬وحل‭ ‬مشكلة‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‮»‬‭. ‬

مؤيدًا‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات،‭ ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬‮«‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للنزاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬وإيجاد‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬سياسية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ترفض‭ ‬العنف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجانبين‮»‬‭. ‬

وتواصل‭ ‬القتال‭ ‬أمس‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬للعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬المباغتة‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬الحركة،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬قصفه‭ ‬المكثف‭ ‬لمختلف‭ ‬انحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

MENAFN09102023000055011008ID1107216183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث