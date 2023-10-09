((ترابط)) تمكن منصة ((فلووس)) من الموافقة على القروض خلال دقائق

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت «ترابط»، المنصة الرائدة في الخدمات والحلول المصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، شراكة جديدة مع منصة «فلووس»، أول منصة مركزها البحرين توفر خدمات القروض الإلكترونية، وهي تعدّ أول وأسرع خدمة للقروض الإلكترونية في المملكة وتقدم قروضًا استهلاكية تصل إلى 750 دينارا بحرينيا مع فترة سداد تصل إلى 12 شهرًا.
تبرز أهمية هذه الشراكة الرائدة في توفيرها لأول خدمة للقروض الإلكترونية قائمة على المصرفية المفتوحة في البحرين. وسيؤدي التعاون الوثيق بين الشركتين إلى تقديم تجربة غير مسبوقة للمستخدم من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض الإلكترونية، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة للموافقة على القروض بشكل ملحوظ لا يتعدى دقائق فقط، وذلك باستخدام منتج «ترابط» الخاص بـالتحقق من الدخل Income Verification ) ).
تم تقليص عملية الموافقة على القرض إلى دقائق فقط، وهو تغيير جذري عن العملية السابقة التي كانت تستغرق أسبوعين. يستخدم المنتج الجديد الذي تم إطلاقه مؤخراً الميزات التي توفرها واجهات برمجة التطبيقات ( API ) الخاصة بالمصرفية المفتوحة لتمكين خدمة الموافقة الفورية على القروض، ما يزيل الحاجة إلى النهج التقليدي في منح الموافقة الذي كان يستغرق عدة أيام. لذا اختارت منصة «فلووس» «ترابط» بهدف توفير تجربة سلسة جديدة لعملائها الراغبين في الحصول على قروض، والتي يمكن اختصارها بسهولة النفاذ إلى الخدمة، مع توفير في المال والوقت، ومستوى عالٍ لأمن المعلومات، ونفاذ أفضل إلى القروض، هذا عدا تجربة رقمية تغني عن الأسلوب اليدوي التقليدي.
يعود الفضل في توفير هذه التجربة إلى العملية التحويلية التي طورتها «ترابط» على مستلزمات طلبات العملاء للقروض، حيث وفرت من خلالها النفاذ المباشر إلى بيانات رواتب العملاء، ما أدى إلى الاستغناء عن تقديم شهادة راتب ورقية تثبت دخل العميل عند تقديمه طلب الحصول على قرض.
علق عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ترابط»، قائلاً:
«نحن نفخر بأن نعلن أحدث شراكاتنا مع «فلووس»، التي تعد إحدى منصات الإقراض الرائدة في البحرين. سوف نعمل سوياً على تعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية المالية في البحرين، انسجاماً مع خطط المملكة في إرساء بيئة مالية متينة. فكل فرد يحق له الحصول على تسهيلات لقروض ميسرة وبتكلفة معقولة، وشراكتنا اليوم هي خطوة حاسمة في تحقيق هذا الهدف».
وقال فواز غزال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة فلووس:
«يجب إعادة تصور تجربة العميل عند طلبه الحصول على قرض مالي؛ فهو اليوم يتوقع المزيد من مزودي الخدمات المالية. لقد تمكنا في «فلووس»، من خلال عملنا مع فريق «ترابط»، من تنفيذ التطبيق الخاص بأولوية العميل، والذي يقلص فترة معالجة طلب القرض إلى بضع دقائق، وبشكل أكثر سهولة وسلاسة من أية مؤسسة أخرى مانحة للقروض، وفي أي مكان وزمان. ولا شك أننا فخورون بهذا الإنجاز المبتكر، كما أننا نتطلع إلى أن نعلن مع شريكتنا «ترابط» المزيد من المشاريع في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب». بمشاركتها تجربتها، قالت نور، متقدمة للحصول على قروض فلووس: «التطبيق مثالي. أنا فخورة جدًا بأن لدينا تطبيقًا مثل هذا في البحرين. إنه أداة متقدمة ومبتكرة للجميع، وكانت تجربتي مع التطبيق سهلة للغاية، ومريحة جدًا حيث يمكن لأي شخص يستوفي معايير الأهلية التقديم للحصول على قرض. معرفة أنه مرخص من قبل البنك المركزي لمملكة البحرين جعلتني أشعر بالأمان طوال التجربة. بشكل عام، كانت تجربتي رائعة، من دون الإشارة إلى الاستجابة السريعة وخدمة العملاء من فريق فلووس بالإضافة إلى سرعة العملية بأكملها؛ حصلت على مبلغ القرض في اليوم التالي لتقديم طلبي». يجدر الذكر أن الطلب على القروض الشخصية في البحرين بات يتنامى بشكل ثابت، وقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2022 بلغت نسبته 11.9 بالمائة، أو 5.7 مليارات دينار بحريني – ما يمثل 38.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. تعدّ إمكانية الوصول إلى التسهيلات الائتمانية مسألة حيوية للمستهلك، فهي تدعم سعيه لتحقيق أهدافه المالية، أو في الحالات الطارئة، أو في تمويل استثماراته، وهكذا تلعب دوراً مهماً في دعم عافيته المالية. وفي هذا السياق، يعمل منتج «ترابط» الخاص بالتحقق من الدخل على تمكين منصة «فلووس» من توفير الموافقة على القروض بشكل سلس وفوري، مانحة بذلك المستهلكين نفاذاً سهلاً للتمويل الذي يحتاجون إليه وفي وقت حاجتهم إليه.
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