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((ترابط)) تمكن منصة ((فلووس)) من الموافقة على القروض خلال دقائق

10/9/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬‮«‬ترابط‮»‬،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ (‬مينا‭)‬،‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬فلووس‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬مركزها‭ ‬البحرين‭ ‬توفر‭ ‬خدمات‭ ‬القروض‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وهي‭ ‬تعدّ‭ ‬أول‭ ‬وأسرع‭ ‬خدمة‭ ‬للقروض‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتقدم‭ ‬قروضًا‭ ‬استهلاكية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬750‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬سداد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭.‬

تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬توفيرها‭ ‬لأول‭ ‬خدمة‭ ‬للقروض‭ ‬الإلكترونية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وسيؤدي‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬الشركتين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للمستخدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقروض‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وتقليص‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬دقائق‭ ‬فقط،‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬ترابط‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بـالتحقق‭ ‬من‭ ‬الدخل Income ‭ ‬ Verification ‭) ).‬

تم‭ ‬تقليص‭ ‬عملية‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬إلى‭ ‬دقائق‭ ‬فقط،‭ ‬وهو‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬عن‭ ‬العملية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستغرق‭ ‬أسبوعين‭. ‬يستخدم‭ ‬المنتج‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬مؤخراً‭ ‬الميزات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ (‬ API ‭) ‬الخاصة‭ ‬بالمصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬لتمكين‭ ‬خدمة‭ ‬الموافقة‭ ‬الفورية‭ ‬على‭ ‬القروض،‭ ‬ما‭ ‬يزيل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬النهج‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الموافقة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستغرق‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭. ‬لذا‭ ‬اختارت‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬فلووس‮»‬‭ ‬‮«‬ترابط‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬جديدة‭ ‬لعملائها‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قروض،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬اختصارها‭ ‬بسهولة‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬الخدمة،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬والوقت،‭ ‬ومستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬لأمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬ونفاذ‭ ‬أفضل‭ ‬إلى‭ ‬القروض،‭ ‬هذا‭ ‬عدا‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬الأسلوب‭ ‬اليدوي‭ ‬التقليدي‭. ‬

‭ ‬يعود‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬إلى‭ ‬العملية‭ ‬التحويلية‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬‮«‬ترابط‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستلزمات‭ ‬طلبات‭ ‬العملاء‭ ‬للقروض،‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬النفاذ‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬رواتب‭ ‬العملاء،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬شهادة‭ ‬راتب‭ ‬ورقية‭ ‬تثبت‭ ‬دخل‭ ‬العميل‭ ‬عند‭ ‬تقديمه‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭. ‬

علق‭ ‬عبدالله‭ ‬المؤيد،‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«ترابط‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬

‮«‬نحن‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬نعلن‭ ‬أحدث‭ ‬شراكاتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬فلووس‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬إحدى‭ ‬منصات‭ ‬الإقراض‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬سوف‭ ‬نعمل‭ ‬سوياً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬بيئة‭ ‬مالية‭ ‬متينة‭. ‬فكل‭ ‬فرد‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تسهيلات‭ ‬لقروض‭ ‬ميسرة‭ ‬وبتكلفة‭ ‬معقولة،‭ ‬وشراكتنا‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬فواز‭ ‬غزال،‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنصة‭ ‬فلووس‭: ‬

‮«‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬تصور‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭ ‬عند‭ ‬طلبه‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬مالي؛‭ ‬فهو‭ ‬اليوم‭ ‬يتوقع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬مزودي‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭. ‬لقد‭ ‬تمكنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬فلووس‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملنا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ترابط‮»‬،‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬التطبيق‭ ‬الخاص‭ ‬بأولوية‭ ‬العميل،‭ ‬والذي‭ ‬يقلص‭ ‬فترة‭ ‬معالجة‭ ‬طلب‭ ‬القرض‭ ‬إلى‭ ‬بضع‭ ‬دقائق،‭ ‬وبشكل‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وسلاسة‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬مؤسسة‭ ‬أخرى‭ ‬مانحة‭ ‬للقروض،‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬وزمان‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أننا‭ ‬فخورون‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المبتكر،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬مع‭ ‬شريكتنا‭ ‬‮«‬ترابط‮»‬‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‮»‬‭. ‬بمشاركتها‭ ‬تجربتها،‭ ‬قالت‭ ‬نور،‭ ‬متقدمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬فلووس‭: ‬‮«‬التطبيق‭ ‬مثالي‭. ‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬جدًا‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬تطبيقًا‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬إنه‭ ‬أداة‭ ‬متقدمة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬للجميع،‭ ‬وكانت‭ ‬تجربتي‭ ‬مع‭ ‬التطبيق‭ ‬سهلة‭ ‬للغاية،‭ ‬ومريحة‭ ‬جدًا‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬يستوفي‭ ‬معايير‭ ‬الأهلية‭ ‬التقديم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭. ‬معرفة‭ ‬أنه‭ ‬مرخص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جعلتني‭ ‬أشعر‭ ‬بالأمان‭ ‬طوال‭ ‬التجربة‭. ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كانت‭ ‬تجربتي‭ ‬رائعة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فلووس‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬العملية‭ ‬بأكملها؛‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬القرض‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتقديم‭ ‬طلبي‮»‬‭. ‬يجدر‭ ‬الذكر‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بات‭ ‬يتنامى‭ ‬بشكل‭ ‬ثابت،‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بلغت‭ ‬نسبته‭ ‬11‭.‬9‭ ‬بالمائة،‭ ‬أو‭ ‬5‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ ‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬38.2‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭. ‬تعدّ‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التسهيلات‭ ‬الائتمانية‭ ‬مسألة‭ ‬حيوية‭ ‬للمستهلك،‭ ‬فهي‭ ‬تدعم‭ ‬سعيه‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المالية،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬استثماراته،‭ ‬وهكذا‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عافيته‭ ‬المالية‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يعمل‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬ترابط‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬فلووس‮»‬‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬وفوري،‭ ‬مانحة‭ ‬بذلك‭ ‬المستهلكين‭ ‬نفاذاً‭ ‬سهلاً‭ ‬للتمويل‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬حاجتهم‭ ‬إليه‭. ‬

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