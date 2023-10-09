ناس يشيد بتوجيه الملك بأن تصبح المحرق وجهة سياحية ذات هوية تراثية وثقافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، أهمية مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى، حيث حملت كلمة جلالته دلالات عميقة على المضي قدماً نحو المزيد من التحسين والتطوير والازدهار في كل المجالات وكل القطاعات مع الحفاظ على الهوية التاريخية لمناطق البحرين باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى بناء نهضة عصرية تنموية شاملة ذات جذور تاريخية.
وأشار إلى أهمية البعد التاريخي والثقافي والمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين في مضامين الكلمة السامية، في ترسيخ الهوية التاريخية والثقافية لمملكة البحرين، والتعبير عن العرفان والتقدير لبناة نهضة الوطن الحديثة، وتأكيد أهمية الاحتفاء بذكراهم تكريمًا لعطائهم، وذلك عبر توجيهات جلالته أيده الله، بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، والعمل على إحياء «قصر عيسى الكبير» ليكون أحد المقار الرئيسة لعمل جلالته، إضافة إلى التوجيهات السامية بتطوير الأحياء المعروفة بمدينة المحرق بما يسهم في عودة أهلها إليها، تكريمًا لما تمثله هذه المدينة التاريخية العريقة من إرث حضاري وتاريخي يعكس الأمجاد الوطنية المشهودة للبحرين وأهلها.
وأشار ناس إلى اهتمام غرفة تجارة وصناعة البحرين بأهمية تطوير تصنيفات المباني إلى Buliding code ، خصوصاً تلك المباني الواقعة في المناطق السياحية، وتدعم استمرار إبراز الطابع التراثي الثقافي البحريني، إلى جانب تصنيف المناطق السياحية والترويج لها بما يدعم النهوض بالقطاع السياحي، وبالأخص في مدينة المحرق القديمة كلها، بحيث تكون واجهات المباني والبيوت والمحلات ضمن الهوية البحرينية على مستوى المحافظة وذلك حتى على مستوى توحيد ألوان المباني لتأخذ الهوية التراثية بهذه الطريقة كل أنحاء المحرق لتصبح مدينة سياحية متكاملة.
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