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ناس يشيد بتوجيه الملك بأن تصبح المحرق وجهة سياحية ذات هوية تراثية وثقافية

10/9/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬أهمية‭ ‬مضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى،‭ ‬حيث‭ ‬حملت‭ ‬كلمة‭ ‬جلالته‭ ‬دلالات‭ ‬عميقة‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التحسين‭ ‬والتطوير‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وكل‭ ‬القطاعات‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬لمناطق‭ ‬البحرين‭ ‬باعتبارها‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬نهضة‭ ‬عصرية‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة‭ ‬ذات‭ ‬جذور‭ ‬تاريخية‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البعد‭ ‬التاريخي‭ ‬والثقافي‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية،‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬العرفان‭ ‬والتقدير‭ ‬لبناة‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بذكراهم‭ ‬تكريمًا‭ ‬لعطائهم،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬‮«‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬المقار‭ ‬الرئيسة‭ ‬لعمل‭ ‬جلالته،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬بتطوير‭ ‬الأحياء‭ ‬المعروفة‭ ‬بمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬أهلها‭ ‬إليها،‭ ‬تكريمًا‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التاريخية‭ ‬العريقة‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬حضاري‭ ‬وتاريخي‭ ‬يعكس‭ ‬الأمجاد‭ ‬الوطنية‭ ‬المشهودة‭ ‬للبحرين‭ ‬وأهلها‭.‬

وأشار‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بأهمية‭ ‬تطوير‭ ‬تصنيفات‭ ‬المباني‭ ‬إلى‭ ‬ Buliding ‭ ‬ code ،‭ ‬خصوصاً‭ ‬تلك‭ ‬المباني‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية،‭ ‬وتدعم‭ ‬استمرار‭ ‬إبراز‭ ‬الطابع‭ ‬التراثي‭ ‬الثقافي‭ ‬البحريني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تصنيف‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة‭ ‬كلها،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬واجهات‭ ‬المباني‭ ‬والبيوت‭ ‬والمحلات‭ ‬ضمن‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحافظة‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬توحيد‭ ‬ألوان‭ ‬المباني‭ ‬لتأخذ‭ ‬الهوية‭ ‬التراثية‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬المحرق‭ ‬لتصبح‭ ‬مدينة‭ ‬سياحية‭ ‬متكاملة‭.‬

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