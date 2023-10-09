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الجناحي: أفضل موقع إلكتروني

10/9/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبر‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شريكا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬الجناحي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬لمستقبل‭ ‬المملكة،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬نلعب‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

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