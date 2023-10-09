الجناحي: أفضل موقع إلكتروني

الجناحي: أفضل موقع إلكتروني
التاريخ
10/9/2023 7:12:04 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عبر عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عن فخره واعتزازه بالفوز بجائزة أفضل موقع إلكتروني عن القطاع الخاص في جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2023، وقال إن هذا الفوز يدل على حرص الشركة على أن تكون شريكا رئيسيا في رحلة التحول الرقمي في مملكة البحرين.
وأضاف الجناحي: «إن تحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أمر مهم لمستقبل المملكة، ونحن فخورون بأن نلعب دورًا في تحقيق أهداف هذه الرؤية الوطنية».
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