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محمد القائد: التحول الشامل

10/9/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬يأتي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬التحول‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬ومراحل‭ ‬وتقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عامين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬استقطاب‭ ‬متحدثين‭ ‬وخبراء‭ ‬أكاديميين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تتلقح‭ ‬الأفكار‭ ‬ونخرج‭ ‬بخارطة‭ ‬طريقة‭ ‬تساعدنا‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬أفضل،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يحظى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ورواد‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والمهتمين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الأكاديمي‭. ‬

وأوضح‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬بإمكان‭ ‬الموظفين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نبعثهم‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬واكتساب‭ ‬هذه‭ ‬المهارات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بالكامل‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بسبب‭ ‬أنه‭ ‬المستقبل‭ ‬وأهم‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬لجوائز‭ ‬التميز‭ ‬الحكومي‭ ‬فأوضح‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬استحداث‭ ‬الجوائز‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬استحداث‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بسبب‭ ‬التوجه‭ ‬العام،‭ ‬ونحن‭ ‬نركز‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬التوجهات‭ ‬العامة‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬لتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬مبتكرة‭.‬

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