محمد القائد: التحول الشامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬بإمكان‭ ‬الموظفين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نبعثهم‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬واكتساب‭ ‬هذه‭ ‬المهارات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بالكامل‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بسبب‭ ‬أنه‭ ‬المستقبل‭ ‬وأهم‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬لجوائز‭ ‬التميز‭ ‬الحكومي‭ ‬فأوضح‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬استحداث‭ ‬الجوائز‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬استحداث‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بسبب‭ ‬التوجه‭ ‬العام،‭ ‬ونحن‭ ‬نركز‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬التوجهات‭ ‬العامة‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬لتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬مبتكرة‭.‬