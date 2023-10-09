محمد القائد: التحول الشامل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد لـ«أخبار الخليج» إلى أن منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 يأتي تزامنا مع برنامج التحول الشامل من خلال خطط ومراحل وتقنيات جديدة في كل عامين، مؤكدا ضرورة استقطاب متحدثين وخبراء أكاديميين على المستوى الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وبعد ذلك تتلقح الأفكار ونخرج بخارطة طريقة تساعدنا على توجهات أفضل، وخصوصا أن المنتدى يحظى في نسخته العاشرة بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص ورواد تقنية المعلومات والمهتمين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.
وأوضح القائد أن بإمكان الموظفين والخبراء في الحكومة الاطلاع على الجلسات الحوارية التي تقام على هامش المنتدى، وهو أفضل بكثير من أن نبعثهم إلى الخارج واكتساب هذه المهارات، مؤكدا أن جلسات المنتدى تلبي احتياجاتهم بالكامل.
وأكد القائد أن التركيز في المرحلة المقبلة ينصب على للذكاء الاصطناعي بسبب أنه المستقبل وأهم من التقنيات الناشئة، أما بخصوص استحداث فئات جديدة لجوائز التميز الحكومي فأوضح القائد أن استحداث الجوائز يتماشى مع التقنيات الحديثة، بحيث إن استحداث تقنية الذكاء الاصطناعي بسبب التوجه العام، ونحن نركز جدا على التوجهات العامة بهدف تشجيع الجهات العامة والخاصة لتقديم مشاريع ومبادرات مبتكرة.
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