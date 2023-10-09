د. الخاجة: استحداث فئات جديدة

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- Akhbar Al Khaleej) أكد د. زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه منذ انطلاق جائزة التميز الحكومي في 2008 بلغ عدد المشاركات أكثر من 350 مشاركة من القطاعين العام والخاص.
وأضاف على هامش انطلاق منتدى البحرين الدولي للحكومة الالكترونية وإعلان أسماء الجهات والأفراد الفائزين في النسخة الثانية عشرة من جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2023 أن عدد المشاركين يزداد عامًا بعد عام وهذا يعكس مدى قوة الجائزة ومصداقيتها عند الجهازين الحكومي والخاص.
ولفت الخاجة إلى أنه تم استحداث عدد من الفئات الجديدة؛ مثل فئة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومبادرات التحول الرقمي، وهي تتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح الخاجة أن الهدف الأسمى من هذه الجائزة هو الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، وهذا ما نلامسه من الخدمات التي تقدم للجمهور، حيث تقدم 620 خدمة إلكترونية وجميعها نالت رضا المشتركين بنسبة 86 % وهذا يدل على ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية.
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