د. الخاجة: استحداث فئات جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬وإعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الجهات‭ ‬والأفراد‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬يزداد‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬الجائزة‭ ‬ومصداقيتها‭ ‬عند‭ ‬الجهازين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭.‬

ولفت‭ ‬الخاجة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الجديدة؛‭ ‬مثل‭ ‬فئة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ومبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وهي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطورات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭.‬

وأوضح‭ ‬الخاجة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نلامسه‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للجمهور،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬620‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬وجميعها‭ ‬نالت‭ ‬رضا‭ ‬المشتركين‭ ‬بنسبة‭ ‬86 % ‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬