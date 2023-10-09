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د. الخاجة: استحداث فئات جديدة

10/9/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬د‭. ‬زكريا‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬وإعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الجهات‭ ‬والأفراد‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬يزداد‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬الجائزة‭ ‬ومصداقيتها‭ ‬عند‭ ‬الجهازين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭.‬

ولفت‭ ‬الخاجة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الجديدة؛‭ ‬مثل‭ ‬فئة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ومبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وهي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطورات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭.‬

وأوضح‭ ‬الخاجة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نلامسه‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للجمهور،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬620‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬وجميعها‭ ‬نالت‭ ‬رضا‭ ‬المشتركين‭ ‬بنسبة‭ ‬86 % ‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

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