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وزير التربية: فرصة ذهبية

10/9/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬يعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وكذلك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬متطورة‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬جدا‭ ‬تدرسها‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مستقلة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يسهم‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬أفضل‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭.‬

وبين‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يعتبر‭ ‬منصة‭ ‬محلية‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬المملكة‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وبذلك‭ ‬تعتبر‭ ‬المشاركة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬لتقديم‭ ‬المشاريع‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬الأمنيات‭ ‬بالتوفيق‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

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