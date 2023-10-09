وزير التربية: فرصة ذهبية

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- Akhbar Al Khaleej) قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 يعتبر فرصة ذهبية لجميع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص من خلال إتاحة الفرصة لتقديم كل ما لديهم من أفكار متطورة وبعد ذلك التنافس على الجوائز من خلال معايير دقيقة جدا تدرسها لجنة تحكيم مستقلة، ومن ثم يسهم المنتدى في إبراز أفضل المشاريع والبرامج الحكومية والخاصة.
وبين وزير التربية أن مشاركة وزارة التربية والتعليم في المنتدى بسبب أن المنتدى يعتبر منصة محلية مهمة جدا تزامنا مع توجهات المملكة بالاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبذلك تعتبر المشاركة مهمة جدا لتقديم المشاريع المتميزة مع الأمنيات بالتوفيق لجميع المشاركين في المعرض.
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