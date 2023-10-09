وزير الداخلية: توجيهات جلالة الملك تمثل إطارا وطنيا داعما لخطط تعزيز الهوية الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، برقية شكر وامتنان من الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أصدق عبارات الشكر والامتنان على ما تفضل به جلالته من نطق ملكي سامٍ وتوجيهات سديدة بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وثمن وزير الداخلية عالياً حرص جلالة الملك المعظم الدائم على تشريف جلالته افتتاح دور الانعقاد للمسيرة الديمقراطية الرائدة، مؤكداً أن ما تضمنته كلمة حضرة صاحب الجلالة من مضامين نبيلة ومعان رفيعة تشكل لنا خارطة طريق لمسارات العمل الوطني ونبراساً لقيم الديمقراطية الرائدة من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإرادة ملكية سامية وخطى حثيثة لبلوغ الغايات والأهداف النبيلة المنشودة.
وأعرب وزير الداخلية عن كامل الفخر والاعتزاز بتوجيهات جلالته الكريمة بتفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق، مؤكداً أن توجيهات جلالته تمثل إطاراً وطنياً داعماً لخطط تعزيز الهوية الوطنية التي تم استقاؤها من وحي المشروع الإصلاحي لجلالته، كونه الأساس المتين للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا».
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