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وزير الداخلية: توجيهات جلالة الملك تمثل إطارا وطنيا داعما لخطط تعزيز الهوية الوطنية

10/9/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬وامتنان‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أصدق‭ ‬عبارات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬نطق‭ ‬ملكي‭ ‬سامٍ‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سديدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عالياً‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬جلالته‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬للمسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الرائدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬كلمة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬نبيلة‭ ‬ومعان‭ ‬رفيعة‭ ‬تشكل‭ ‬لنا‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لمسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ونبراساً‭ ‬لقيم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الرائدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بإرادة‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬وخطى‭ ‬حثيثة‭ ‬لبلوغ‭ ‬الغايات‭ ‬والأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬المنشودة‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬بتفعيل‭ ‬خطة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬وإطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬تمثل‭ ‬إطاراً‭ ‬وطنياً‭ ‬داعماً‭ ‬لخطط‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استقاؤها‭ ‬من‭ ‬وحي‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالته،‭ ‬كونه‭ ‬الأساس‭ ‬المتين‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭.‬

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