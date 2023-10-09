حزب الله يعلن مقتل ثلاثة من عناصره في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬استُشهد‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬برج‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الراهب‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬الحدودية‭.‬

ويثير‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬إضافي‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتي‭ ‬تعرّضت‭ ‬الإثنين‭ ‬لقصف‭ ‬مكثّف‭ ‬طال‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭ ‬عدّة‭ ‬وتسبّب‭ ‬بحركة‭ ‬نزوح‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬السكان‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وقد‭ ‬سقط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬الهاون‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬مركز‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬خراج‭ ‬بلدة‭ ‬رميش‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ضابط‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬مقتل‭ ‬العناصر‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أعلن‭ ‬دعمه‭ ‬للعملية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬حماس‭ ‬واستهدف‭ ‬الأحد‭ ‬بقذائف‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬متنازع‭ ‬عليها،‭ ‬قد‭ ‬سارع‭ ‬إلى‭ ‬نفي‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬التسلل،‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬لاحقاً‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تقرير‭ ‬أولي،‭ ‬قتل‭ ‬جنود‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬تسللوا‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يُحدد‭ ‬هوية‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬ينتمون‭ ‬اليها‭. ‬

وبعد‭ ‬ساعات،‭ ‬أعلنت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬العملية ” ‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬نفذتها‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬معركة‭ (‬طوفان‭ ‬الأقصى‭)‬‮»‬‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬التسلل،‭ ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تباعاً‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام،‭ ‬وهي‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفت‭ ‬بالمدفعية‭ ‬منطقة‭ ‬الضهيرة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الغربي‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬بلدات‭ ‬مروحين‭ ‬والبستان‭ ‬والزلوطية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الضهيرة‭ ‬عبدالله‭ ‬الغريب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تعرضت‭ ‬حقول‭ ‬زراعية‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭ ‬لقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كثيف،‭ ‬سبقه‭ ‬دوي‭ ‬رشقات‭ ‬متقطعة‮»‬،‭ ‬استمر‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الساعة‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬توسّعت‭ ‬دائرة‭ ‬القصف‭ ‬لتشمل‭ ‬بلدات‭ ‬أخرى،‭ ‬بينها‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب،‭ ‬وسط‭ ‬تحليق‭ ‬مكثف‭ ‬لطائرات‭ ‬استطلاع‭ ‬إسرائيلية‭.‬